Calles en mal estado, desfinanciamiento de áreas como salud y educación, basurales a cielo abierto y una gran desigualdad social son algunos de los graves problemas que sufren los vecinos de La Plata, ciudad gobernada desde hace más de siete años por Julio Garro, tal como te lo venimos contando.

En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, la concejal Yanina Lamberti, presidenta del bloque del Frente de Todos (FdT), criticó al intendente porque “no está presente en las problemáticas importantes de la ciudad” y se dedica a gobernar “para unas minorías” y para “cerrar negocios con los poderes más concentrados”.

Escuchá la entrevista:

Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230308 Yanina Lamberti

–¿Qué balance puede hacer del discurso del intendente Julio Garro en el inicio de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante local?

MIRÁ TAMBIÉN Ishii reconoció a la mujer en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora

Mirá, lo primero que te puedo decir es que fue un discurso corto y bastante pobre, a mi entender, escaso de anuncios. Y me quedé con la sensación de que no era el intendente de La Plata hace siete años, sino que arrancaba a ser intendente ahora y que desconocía los problemas estructurales que tenemos en nuestra ciudad. ¿Por qué pienso que los desconocía? Porque ni los mencionó. Ni pensó, ni dijo en su discurso, cómo iba a afrontar esos problemas que hoy tenemos en nuestra ciudad. Y te pongo ejemplos concretos de las faltantes en el discurso de Garro: en cuanto al acceso a viviendas, la gran cantidad de crecimiento que hemos tenido de asentamientos precarios, producto (y ahí creo que en parte hay una responsabilidad muy grande del intendente) de la ausencia de políticas públicas en la generación de suelo urbano, lotes con servicios, pensar en planes de viviendas sociales y un acceso a crédito que la Municipalidad pueda de alguna manera financiar. No hay nada de eso en nuestra ciudad. Y eso también genera una bomba de tiempo, porque tenemos un aumento de población y ninguna política de acceso a la tierra. Y bueno, tenemos un incremento en los asentamientos y una dificultad también para el ciudadano de clase media para acceder a su vivienda, sin ninguna facilidad por parte del municipio. Cuando otros municipios sí lo han hecho, y con creces, ¿no? Basta con mirar a Ensenada, que ya lleva construidas más de 1200 viviendas, la Municipalidad se pone al frente de generar los suelos urbanos, créditos blandos para que se pueda acceder... digo, otra forma de ver la realidad, que hace que otra cosa sea Ensenada respecto de la ciudad de La Plata. Y este caos, digo, también genera falta de servicios: no planificación, no tenemos buen servicio de cloacas, no tenemos buen servicio de luz ni de agua. Cuestiones que son responsabilidad primaria del intendente y que pasaron totalmente soslayadas en el discurso inaugural.

Otros de los temas: género, salud, seguridad, niñez, acceso a transporte, nada. Como si no existieran y como si no tuviéramos graves problemas en nuestra ciudad en esas temáticas y la necesidad de políticas públicas que se pongan a trabajar codo a codo para poder ir resolviendo algunas cuestiones que tenemos en nuestra ciudad.

Así que, bueno, la verdad que fue un discurso muy corto. Los dos anuncios fueron el Día de la Solidaridad por la inundación en La Plata, que está muy bien, es algo simbólico y nada más, no está diciendo “bueno, vamos a ir por tales obras”, ¿no?, y lo otro que dijo es que iba a crear una Agencia de Seguridad Vial, cuando en realidad ya tenemos un montón de herramientas que no se aplican: tenemos un Observatorio de Seguridad Vial que no funciona, tenemos un montón de proyectos cajoneados con la idea de comenzar a ver el tema, porque es un caos el tránsito en la ciudad y hay una alta tasa de accidentes, que ni siquiera han sido tratados. Entonces esto parece un proyecto más que nada tirado a la tribuna. Y listo. No hubo más anuncios. Anunció algunas obras importantes para la ciudad, pero que son con fondos provinciales y nacionales: la avenida 63, la 501, el Camino Centenario, la 467, bueno, obras que sí es verdad que hacía mucho que se necesitaban, pero se hicieron con fondos nacionales y fondos provinciales.

Yanina Lamberti.

–Semanas atrás hablamos con su compañera de banca, Ana Negrete, y ella nos señalaba que Julio Garro está más preocupado por las redes sociales, como TikTok, que por gestionar. ¿Usted coincide en estos términos con Ana?

Totalmente. Porque es un poco lo que venía expresando anteriormente: no hay política pública en ninguno de los temas que atraviesan a una ciudad capital, como la nuestra, que obviamente necesita un Estado presente. Sobre todo cuando nuestra ciudad tiene niveles de desigualdad importantes. Y ahí tiene que estar la mano del Estado como para poder buscar ese equilibrio necesario. Entonces: ausencia de políticas de vivienda, de generación de suelo urbano, de políticas de género, de políticas para la niñez... Obviamente no hay ningún plan de fortalecimiento de clubes de barrio, de sociedades de fomento. No hay políticas de participación ciudadana, de ninguna manera. Es un municipio cerrado, poco transparente, y la verdad que la gestión es una gestión para las bicisendas, con algunas cuestiones del casco histórico pero que ni siquiera van a fondo sobre las problemáticas del casco histórico.

Por ejemplo, las veredas, que es una de las cosas que dijo. Nosotros votamos esa ordenanza porque nos pareció que es una temática a tratar. Nosotros recorremos los barrios y sabemos que muchas personas no pueden salir de sus casas un día de lluvia, porque no tienen vereda ni calle asfaltada, entonces obviamente quedan aisladas. Y después, en el mismo casco histórico tenemos veredas hechas bolsa. Y bueno, pensamos que iban a ir por eso. Pero no: están sacando veredas que están sanas, y para colmo en contra del patrimonio, poniendo otras veredas. Ahora anunció que lo iban a hacer en los centros comerciales. Y la verdad es que uno se pregunta: ¿ésta es la prioridad? Digo, ojalá todas las veredas puedan ser hechas nuevas, pero ¿es la prioridad donde lo va a hacer? Bueno, ese fue su anuncio: que iba a ir por los centros comerciales, a construir veredas, cuando nosotros sabemos que hay lugares donde no tienen absolutamente nada, y otras en el casco que están intransitables ya. Ahí me parece que esto muestra un poco lo que en su momento decía la concejal Negrete: que no tiene capacidad de gestionar, o no quiere gestionar, o gestiona para sus conveniencias personales, ¿no? Fue el que asfaltó la 467, que es la calle que pasa frente a su country privado, y hasta construyó una rotonda para mejorar el acceso. Bueno, esa es la gestión que propone.

–¿Es un intendente ausente Julio Garro?

Totalmente. No está presente en las problemáticas estructurales de nuestra ciudad. Y eso desorganiza aun más a nuestra ciudad, y la hace más inequitativa, más desigual. Cuando la mano del Estado se corre y deja emerger los procesos del mercado... Nos está pasando ahora con las rezonificaciones. Las rezonificacioes son pedidos ad hoc para cambios de uso del suelo, donde hay un área rural se va a hacer un barrio privado. Eso son negocios, no es la planificación de nuestra ciudad. Entonces, es un intendente ausente para las mayorías y presente para unas pocas minorías, para terminar de cerrar negocios con los poderes más concentrados.

En realidad, y esto lo digo a título personal, lo que creo es que es un intendente de Cambiemos. Y tiene la lógica neoliberal de Cambiemos mismo. Entonces, el proyecto de Nación que pensó Macri, que fueron cuatro años tremendos, o los cuatro años de Vidal, tienen su continuidad acá en La Plata. Y es un modelo de una ciudad para unos pocos, ausente en las problemáticas y necesidades de la mayoría: un intendente no presente para resolver los problemas que necesitan la mano del EStado, ¿no? Eso es lo que pasa acá en la ciudad de La Plata: que ya llevamos siete años de un gobierno de corte neoliberal que hace bolsa muchísimas cosas.