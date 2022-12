No es la primera vez que el intendente de La Plata, Julio Garro, es cuestionado por no atender los problemas de los vecinos de los barrios alejados del centro de la capital bonaerense, como te lo contábamos hace un par de meses. O por desfinanciar cuestiones básicas como salud y seguridad. O por privilegiar los negocios para pocos por sobre las necesidades de la mayoría.

En una entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el concejal Juan Manuel Granillo Fernández, del Frente de Todos (FdT), dijo que la gestión de Garro se caracteriza por atender los requerimientos de un pequeño sector del distrito, mientras que en los barrios periféricos faltan obras de infraestructura básica como agua, cloacas y luminarias.

Escuchá la entrevista:

–¿Qué análisis puede hacer de la gestión de Julio Garro a nivel local?

Nuestro análisis es muy crítico. Lo expusimos en la sesión anterior, donde se trató el Presupuesto. Ahí vimos efectivamente cuáles son las prioridades del intendente, que pregonó en la apertura de sesiones un montón de cuestiones que se iban a llevar adelante, pero que después no se ven reflejadas en el Presupuesto en programas concretos. Estamos hablando concretamente de lo que necesita la ciudad, que son obras. Obras de infraestructura que hace muchos años que no se invierte por parte del municipio. Todas las obras importantes que estamos viendo en nuestra ciudad son llevadas adelante con fondos provinciales y nacionales. Y el municipio no está acompañando esa inversión. Entonces, todas las carencias que tiene nuestra ciudad, los déficit de infraestructura en los distintos barrios, en las distintas localidades, no se ven reflejados en el Presupuesto. Tampoco se ve en inversión concreta, mes a mes, cómo el municipio puede hacer para acompañar esas obras que están faltando en nuestra ciudad. Estamos hablando de agua, cloacas, calles, un sinfín de cuestiones que vemos ausentes.

–Si usted pudiera definir las prioridades o las principales preocupaciones vecinales, ¿cuáles serían?

Las que nosotros vemos a diario tienen que ver con esto: el estado de las calles, la basura que se acumula en muchos puntos de la ciudad, las luminarias, que llegan a algunos lugares de la ciudad y a otros no. Hay un municipio completamente ausente en gran parte de la ciudad. Estamos hablando de una ciudad de cerca de mil kilómetros cuadrados, en la cual la atención y la inversión se concentran en pocos kilómetros, estamos hablando del casco histórico y de algunos puntos de zona Norte. Y luego el resto de la ciudad está esperando hace años y años esas obras, esas inversiones. No se ven.

Tampoco se ve presencia de personal municipal. El municipio cuenta con una planta de aproximadamente 12.000 trabajadores, que es otro punto crítico, porque la mayor parte están precarizados, en situación de planta transitoria, con sueldos paupérrimos, de los peores de la provincia. Y todo eso, obviamente, lo que hace es que los servicios no lleguen a los vecinos.

Esos son los principales puntos. Ahora tenemos el problema recurrente con EDELAP. El municipio no está presente en esa mesa de negociación con la empresa, para que hagan las inversiones, para que presten atención a los usuarios de nuestra ciudad. Eso nos da la pauta de que hay poco interés: poco interés en los problemas cotidianos de miles de vecinos de nuestra ciudad que están esperando que el municipio los mire. Y ya van siete años de gestión de Julio Garro.

–¿Desde la oposición tienen diálogo con el oficialismo, particularmente con el intendente? ¿Es un gobierno abierto a escuchar?

Diálogo hay, siempre, informal. Muchas veces ese diálogo no llega a ninguna solución. En este momento estamos en una mesa de diálogo y negociación para ver si podemos cambiar uno de los principales ingresos que puede llegar a generar el municipio, que es el tributo por plusvalía urbanística. Esto es: cuando alguien tiene una propiedad, un terreno, y ese terreno se rezonifica y por lo tanto se pueden generar loteos y se puede generar un mayor valor de ese terreno, el municipio tiene la posibilidad de captar parte de esa renta extraordinaria para generar un fondo que vaya a realizar obras en sectores postergados. Bueno, ese tributo hoy se está cobrando muy poquitito. Nosotros lo pusimos en discusión y se abrió una mesa de diálogo y estamos viendo cómo podemos hacer, aportando y ayudando al municipio, para encontrar las herramientas para que se recaude más. Entendemos que se puede crear un fondo importante para el año que viene, de aproximadamente 2000 millones de pesos, para generar esas obras que están faltando. En ese punto estamos dialogando. No tuvimos todavía muchos avances, pero por lo menos es un punto en el cual pudimos sentarnos a charlar.

Después hay muchas cosas que no salen, muchos proyectos que nosotros presentamos y duermen en las comisiones, no prosperan.

–Lo llevo ya al 2023. Prácticamente estamos a la vuelta de la esquina del año electoral. ¿Cómo se prepara el FdT a nivel local para disputarle la intendencia a Garro?

Estamos en un proceso de consolidación de la unidad del FdT en la ciudad de La Plata. En el bloque de concejales, por ejemplo, somos diez concejales, tenemos una composición heterogéna, de distintas procedencias, y la verdad es que tenemos un muy buen vínculo, buena coordinación de acciones. Es algo que queremos empujar también para que se repita. Creemos que si logramos consolidar una propuesta competitiva y apoyar verdaderamente a aquellos compañeros, compañeras que están en condiciones de disputar, podemos generar una opción competitiva para el año que viene. En mi caso particular, entiendo que la mejor opción que tenemos como FdT es Victoria Tolosa Paz, mi referente política, que es la persona que viene preparándose hace muchos años para asumir ese desafío. Y vamos a tratar de empujar para que esa opción para los platenses pueda consolidarse