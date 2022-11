El intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, es criticado por propios y ajenos. Ya sea por la recurrencia del delito o por sospechas sobre los contratos de obra pública, su gestión es blanco de cuestionamientos.

El concejal de Juntos Pablo Swar dialogó con GRUPOLAPROVINCIA.COM sobre la situación del distrito, poniendo el foco en la inseguridad y la inflación como principales problemas de la coyuntura, y apuntó al intendente porque “prometió mucho” pero a casi tres años de su asunción, “no hay nada de lo que se prometió”.

Mirá la entrevista:

–Yo siempre destaco de su figura que usted realiza mucho trabajo solidario, a lo largo y a lo ancho de la ciudad de Berisso, principalmente en los barrios más relegados. ¿Con qué problemáticas se encuentra a diario, usted que recorre permanentemente la ciudad?

La primera problemática es el tema de la inseguridad. Esto de alguna manera trasciende a la ciudad, porque se está viendo reflejado en todos los barrios, no está focalizado en un barrio en especial sino que se está dando en una ciudad donde nunca lo vimos, con robos violentos, con entraderas violentas, y una sensación que me transmite el vecino de descuido, de despojo muy grave. Esa es la primera problemática que plantean, en general, en todos los barrios donde trabajamos, por donde transitamos y hacemos actividades.

Después, bueno, la situación económica que viven las familias, que el 10, el 11 ya están viendo cómo se extienden para llegar a fin de mes. Nosotros siempre estamos conteniendo cuestiones familiares con alimentos, con medicación, con diferentes actividades para poder extenderle esa mano al vecino. No es la solución, pero de alguna manera atiende esta cuestión de hacia dónde vamos y cuál es la salida de esta crisis económica que estamos viviendo.

Esas son las dos cuestiones que trascienden. Después, relacionadas con eso, vienen las cuestiones de salud, las situaciones que se viven en los colegios con el SAE, con la falta de alimentos, con la poca calidad de los alimentos.

La verdad es que hay una situación global triste que se vive en el distrito. Y lo que más me hace ruido desde el lugar que me toca a mí (porque yo, obviamente, tengo la responsabilidad de ser concejal, pero vengo de la parte social hace muchos años) es que la gente está desesperada, no ve la salida de esta cuestión. Cuando uno la pasa mal pero sabe que en seis u ocho meses va a empezar a cambiar y va a ver la salida, es como que hay otra mirada. Hoy veo que la gente está perdiendo el sueño de poder salir, y eso es lo que más duele.

Nosotros, con el equipo de trabajo que se fue ampliando en el último tiempo, venimos trabajando no sólo en las cuestiones solidarias o de contención sino también en un proyecto a largo plazo que tiene que ver con la ciudad, con el desarrollo del área de salud, con el desarrollo del área de seguridad. Ahí fue creciendo. La gente quiere involucrarse, quiere cambiar su esperanza de poder salir en esas cuestiones, viendo cómo aporta a la ciudad. A mí me pasa que yo nací en la ciudad, la transité toda mi vida, mis hijos y toda mi familia están ahí, y me pone triste ver que hace años que estamos parados en el mismo lugar y que nos cuesta salir, dar ese primer paso de crecimiento.

Pablo Swar.

Pero así como te digo eso, también te digo que no es imposible, que nada es imposible. Hay que tener la voluntad y ponerle horas y trabajar en un proyecto donde haya un equipo que desarrolle eso. Porque uno solo no modifica nada. La situación está dada desde el compromiso y el trabajo en conjunto de un equipo que pueda aportar. Porque a nosotros nos pasa en los barrios: en algún lugar hemos tratado de empezar a trabajar sobre una plaza, que le da contención al barrio, porque le da una canchita de fútbol, la posibilidad a los chicos de relacionarse, y llevamos una chocolatada. Desde ese lugar, el vecino es muy comprometido, porque pone cosas personales a disposición del barrio para ver la plaza arreglada, para ver el pastito cortado... Retomar eso es retomar la parte sentimental de encontrarnos, comprometidos con el cambio de lo que viene.

–¿Nota que la gestión de Fabián Cagliardi está alejada de las necesidades de los vecinos?

Yo creo que había muchas expectativas sobre la gestión del intendente. Se prometió mucho. No sé si por incapacidad o por no saber o no sé por qué. La gente esperaba otra cosa del intendente. Solamente con la cuestión del agua en Los Talas, que fue algo que prometió al comienzo de la gestión en la apertura de sesiones, que era importantísimo, porque nosotros lo creemos como un desarrollo urbanístico de la ciudad. Nosotros siempre vamos atrás de la usurpación, del desorden territorial, de no tener herramientas para contener a ese vecino que no puede comprar un terreno particular pero le tenemos que dar la posibilidad de acceder a una cuota accesible para tener su sueño, su lote, su vivienda. Bueno, todas esas cosas contemplan un conjunto de dignidad del vecino. Y las prometió, y la gente se ilusionó con eso, y fue pasando el tiempo y ya con casi tres años de gestión no hay nada de lo que se prometió. Entonces la gente termina descreyendo de todos los políticos.

Las obras que se hicieron son más para incomodar al vecino que para ayudarlo a transitar. Hoy tenemos la 60, que fue algo increíble porque era una obra esperada, que está por la mitad, a medio terminar. Ha provocado accidentes porque al no terminarla generan desniveles. Es más un enojo para el vecino que una alegría esto de las obras.

–Pensando en las elecciones del próximo año, ¿cómo se prepara Juntos y qué expectativas tiene de volver a la intendencia?

La verdad es que hoy tenemos una expectativa grande, dada la situación. La comparación de lo que se ha hecho, lo que no se hizo, lo que se prometió, la cuestión de analizar y prepararse y saber cuáles fueron los errores que nosotros cometimos en la gestión, qué es lo que nos faltó, dónde tendríamos que apuntar a dar más contenido, dónde tendríamos que prepararnos más con un equipo más amplio... todo eso lo hemos capitalizado con el equipo, hemos podido intercambiar mucho con el equipo de Horacio Rodrí­guez Larreta, con el equipo del “Colo” Santilli. Trabajamos en pos de lo que se viene, de la proyección de lo que necesita Berisso.