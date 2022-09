La gestión del intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, viene siendo señalada por la oposición local pero también por los propios vecinos de la ciudad.

Meses atrás, GRUPOLAPROVINCIA.COM te contó que dirigentes berissenses acusaron a la administración de Cagliardi como "antidemocrática" y al propio intendente de "proscribir" una lista en las elecciones internas del PJ bonaerense. También fue denunciado por hacer "negocios" con las obras públicas y por falta de transparencia en su licitación.

Incluso trabajadoras de cooperativas consideraron que Cagliardi las "estafó" y realizaron una movilización a las puertas de la Municipalidad, porque el intendente les había prometido asistencia para viajar al Encuentro Plurinacional de Mujeres en San Luis, pero luego dio marcha atrás con la decisión.

En esta oportunidad, GRUPOLAPROVINCIA.COM dialogó con la concejal de Juntos de Berisso, Silvina Di Renta, sobre los problemas diarios que enfrentan los vecinos, cansados de la falta de obras y de los hechos delictivos.

Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con la concejal de Berisso, Silvina Di Renta.

Silvina Di Renta

-¿Cómo puede evaluar estos casi tres años de gestión de Fabián Cagliardi al frente de la Municipalidad de Berisso?

Nosotros venimos observando que hay una deficiencia bastante grande en el desarrollo de acciones del Ejecutivo para llevar adelante esta gestión. Al principio pudimos comprender que al estar trabajando en el marco de la pandemia se podían priorizar otras situaciones, pero ya pasó el aislamiento, ya se retomaron todas las actividades normales y habituales.

Creímos que se iban a regularizar y a normalizar ciertas situaciones que tienen que ver con hacerle mejor la vida a cada vecino de Berisso, mínimamente en el arreglo de una calle, en el mantenimiento de las zanjas, en cambiar una lamparita, en abordar temas complejos como es la inseguridad hoy que va creciendo tremendamente en nuestra ciudad y lo vemos todos los días con algún hecho delictivo distinto.

"Falta decisión política para trabajar ciertas cuestiones que hoy demandan la comunidad y los trabajadores"

Hemos pasado muchísimas cosas durante estos tres años que creíamos que no las íbamos a ver, pero lamentablemente las estuvimos viendo. El tema de este tire y afloje con los trabajadores municipales, teniendo que solicitar ellos y marchar por un reclamo justo que es la apertura de paritarias, que su salario no se vea comido por la inflación como pasa actualmente; los comerciantes mismos tener paliativos en el momento de pagar ciertas tasas y ciertos impuestos.

Concejal de Juntos de Berisso, Silvina Di Renta

Hay muchísimas irregularidades que hemos marcado durante el trayecto de estos tres años pero vemos que el oficialismo está haciendo agua por todos lados porque está pensando en el beneficio de unos pocos.

También la falta de obras públicas está a la vista. Tenemos muchos llamados de los vecinos porque se les desbordan las zanjas porque no hay mantenimiento, porque no están hechos los cruces de las calles como corresponde, porque no le pasan una maquina a una calle de tierra.

-Usted señalaba entre las preocupaciones barriales la inseguridad. ¿No tiene un plan de seguridad el intendente Fabián Cagliardi?

Si lo tiene no lo está llevando a cabo o nosotros lo desconocemos. Hemos participado en un montón de reuniones vecinales que se convocan por el tema de la seguridad en distintos barrios.

"Han llegado en su momento patrulleros y se sacaron las fotos. ¿Pero dónde están?"

La problemática siempre es la misma y no vemos que se aborde con un plan integral de seguridad por la situación que está pasando. Si no, no iría en aumento.

Lo que se marca mucho es la falta de móviles. Eso son gestiones que tiene que realizar el mismo intendente. Hemos visto que han llegado en su momento patrulleros, se sacaron las fotos y todo bárbaro. ¿Pero dónde están?

-¿Y cómo es el vínculo del intendente con los vecinos? ¿Tienen diálogo? ¿Se aproxima a los barrios o fue solo para la campaña?

Yo creo que hay una disociación de lo que dijo el intendente Cagliardi en la campaña y lo que llevó a la práctica. Uno comprende que estar en la función demanda muchísimo tiempo, pero la verdad yo no sé si hay un vínculo tan cercano hoy con el vecino. El vecino está muy enojado, lo hace saber.

"El vecino hoy necesita que le alivien el cotidiano de su día a día"

Nos pasa de ir a recorrer un barrio y estar con un vecino y el vecino hoy hace catarsis. Hace catarsis porque necesita que le solucionen su problema. Todo lo que hablábamos hoy y por la situación que se vive a nivel nacional en toda la Argentina.

Esta cuestión de estar presionados por la situación económica, presionados por la inseguridad, presionados por un montón de situaciones que están alrededor que hacen que el vecino hoy necesite que le alivien el cotidiano de su día a día. Como te decía recién, salir a la calle y por lo menos tener la zanja destapada.

Si ellos no tienen injerencia como municipio en acomodar las cuestiones económicas que dependen de Nación, mínimamente hacé el esfuerzo de contener al vecino desde otro lugar, abordá el tema de la inseguridad, abordá el tema de obras públicas, llevale soluciones al vecino. Se han quedado en muchas promesas de campaña, ¿no?