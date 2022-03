Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Pablo Swar.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Pablo Swar

Usted recorre permanentemente los barrios de la ciudad con diversas acciones solidarias. ¿Cuáles son las principales problemáticas o las principales quejas que recibe de los vecinos cuando se acerca y entra en contacto con ellos en la ciudad de Berisso?

Uno a medida que va recorriendo diferentes barrios obviamente ve que tienen necesidades distintas. Según la impronta de cada lugar, tienen situaciones con las calles, con la luminaria, y eso de alguna manera atrae el tema de la inseguridad, dada la oscuridad para los robos rápidos en lugares donde puedan salir sin que se los detenga o puedan correr por pasadizos como pasa en el barrio obrero, Juan B. Justo. Así que las problemáticas comienzan a ser distintas en cuestión de la impronta de cada barrio.

Por otro lado, también hay cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de los lugares que han avanzado y han crecido a distancia de lo que el municipio acompaña en la parte territorial, en lugares que en algún momento fueron muy bajos y no se rellenaron, cuestiones que tienen que ver con el desarrollo demográfico. Eso de alguna manera lleva a que en el tiempo se presenten situaciones que el municipio no puede contener, el relleno de terrenos, calles bajas, lugares donde se inunda mucho.

Nosotros tenemos una carpeta con diferentes situaciones que vamos trabajando con especialistas en la materia, como es ingenieros hidráulicos, obra pública. Vamos preparando un plan de trabajo, eso tiene que ver con un desarrollo integral de la ciudad, ya que no se pueden plasmar cuestiones que tienen que ver solamente con un barrio sino que se tienen que trabajar en conjunto.

En el caso de las inundaciones, a veces con poco caudal de agua se termina inundando un barrio, eso tiene que ver con el escurrimiento y los desagües que no están hechos en condiciones hacia esos barrios.

Lo que hay que trabajar es un proyecto generalizado del distrito. En esas cuestiones tiene que interceder el municipio porque nos sobrepasa. Por ejemplo, nosotros vamos a terrenos abandonados donde armamos lugares de esparcimiento para que los chicos puedan tener su canchita de futbol, cuestiones que tienen que ver con la mejora del barrio y con inclusión de los chicos.

Recientemente comentaba que usted realiza diversas acciones solidarias en estos barrios, ¿por qué ha decidido comenzar con este plan de realizar distintos tipos de actividades en favor de los vecinos? ¿Hay una marcada ausencia municipal?

Yo creo que hay una situación que estamos viviendo en estos últimos dos años, que no es solo la responsabilidad del intendente sino también la cuestión pandémica. Uno lo ve con amigos, con familiares, con vecinos, la situación psicológica que ha dejada esta pandemia, en cuanto nosotros tenemos que tener la responsabilidad de llevar adelante. ¿Y con qué pulimos esas cuestiones? Con estas actividades donde compartimos, donde incluimos a los vecinos, donde trabajamos en conjunto.

Yo vengo de una generación del trabajo, empecé muy de joven y creo que esa es una de las cuestiones que nos compromete con el otro, no tener cuestiones servidas sino tratar de entender que cuesta cada situación que vamos trascendiendo.

"Lo que no se hace con dinero, se hace con tiempo. Y esto es parte de esa creencia que nosotros tenemos, de construir desde las bases, desde el trabajo, desde el compromiso"

Eso tiene que ver con el compromiso del vecino, nosotros cuando llegamos a algún barrio y hay alguna necesidad de urgencia donde podemos acompañar, tratamos de hacerlo con el vecino, no de hacerlo solos, sino que ese compromiso en conjunto que en algún momento nosotros vivimos cuando recién vinimos a la ciudad. El vecino ponía la mano de obra, el municipio ponía los caños, y en conjunto se generaban todo el desagüe del barrio.

Creo que tenemos que volver a estas cuestiones. Lo que no se hace con dinero, se hace con tiempo. Y esto es parte de esa creencia que nosotros tenemos, de construir desde las bases, desde el trabajo, desde el compromiso. Creemos en eso.

¿Preocupa el avance de la droga en la región?

El avance de la droga y el robo han crecido mucho en estos últimos seis meses y por eso creemos que, como decía el general, las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo, con la productividad, desalojan esas miradas de la necesidad del ser humano de salir a robar o de drogarse. Tenemos que tratar de ir por ahí. Somos responsables, fuimos elegidos para estas cuestiones, así que necesitamos estar más pendientes ahí, en esas palabras del vecino, en esa contención, en ese abrazo, en cuestiones que tienen que ver con lo personal, no con lo tangible.

Si pudiera definir en dos o tres palabras la gestión del intendente Fabián Cagliardi, ¿cuáles serían?

Yo no sé si lo podría definir desde una palabra sino desde una mirada empresarial que es la que ha generado en estos dos últimos años y que es lo que hoy se ve, que tiene que ver con lo que ha pasado con las tasas municipales, los aumentos que ha tenido, la cantidad de vecinos que me llaman diciendo que no la pueden pagar, poniéndolo desde el lugar de una empresa que si no pagan manda a embargar, a ejecutar.

Eso es lo que hemos vivido, que hemos planteado en un momento y se ha llevado puesto al bloque del oficialismo hoy porque han tenido que votar algo que iba en contra de sus raíces. Porque la justicia social pasa por las banderas del peronismo y hoy creo que hay un gobierno de derecha, pero más que lo que planteaban con el gobierno de Macri. Lo hemos dicho en su momento, lo hemos planteado en el Concejo Deliberante y hoy es la realidad.

¿Dice que el municipio gestiona como si fuera una empresa?

Exacto. Y así pasa con el tema de los empleados municipales cuando han sido perseguidos por este gobierno. Todo lo que se planteaba en el inicio de la gestión, embanderándose con el Partido Justicialista, esto ha sido todo en contra. Se han tenido que asentar cuestiones de la derecha. Eso está plasmado en la realidad de Berisso hoy donde hay negocios del intendente, como ha sido la obra pública.

Estamos con una investigación profunda en el tema de la obra pública porque se han hecho obras que han licitado empresas que después terminan siendo cooperativas afines al intendente. La justicia, cuando termine el gobierno este, va a tener que sentarlos para que den explicaciones