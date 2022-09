Los últimos sondeos los encontrás en Grupo La Provincia. En esta oportunidad te acercamos la encuesta realizada por la consultora Reputación Digital, en su estudio Reporte Social Listening midió el impacto del atentado a CFK en las redes sociales.

El monitoreo social media fue llevado a cabo entre el 31 de agosto después de las 00 horas y el 2 de septiembre hasta las 14 horas, en 27 cuentas de referentes del oficialismo y la oposición, a través de keywords, y al respecto se obtuvieron los siguientes resultados:

Fuente: consultora Reputación Digital

Según lo relevado por la consultora encargada del sondeo, con respecto a lo sucedido, más del 60% descree que el hecho fue real. "Por un lado respecto a los comentarios de empatía y creencia en que el hecho ocurrido fue genuino, se detectan numerosos tweets virales de solidaridad hacia CFK, principalmente de funcionarios públicos y referentes de la política (del mismo partido y la oposición); y a nivel internacional (de Ecuador, Venezuela, Palestina, Brasil, entre otros)", sostiene la consultora.

Sin embargo, agrega que "por otro lado, y en mayor proporción, destacan conversaciones de descreimiento. En gran medida, comentarios irónicos que refieren a “circo” y “payasos”. Usuarios plantean que es una maniobra de distracción; refieren a pedidos de justicia en la causa contra CFK, pronunciándose en contra de la mandataria; y también comentarios sobre Nisman".

Fuente: consultora Reputación Digital

En tanto, también se midió el reflejo de las emociones que mostraron los usuarios en la red social Twitter. En ese sentido, en los primeros momentos en los que el joven Fernando Sabag Montiel apuntó con un arma a centímetros de la cara de la vicepresidenta, a la entrada de su casa, las emociones que primaron fueron el enojo y la ira; mientras que también hubo menciones al cansancio, la tristeza y el miedo.

Fuente: consultora Reputación Digital

"En menor medida los usuarios expresan alegría y esperanza por el hecho, sugiriendo que estuvo bien y/o lo estaremos. Se observa hartazgo hacia el evento y en especial se debaten acerca de la veracidad de este", agregaron desde la consultora.

Fuente: consultora Reputación Digital

Finalmente, se midió el impacto de algunos Tweets puntuales. Por ejemplo, en likes, es decir, "me gusta", y el que mayor cantidad tuvo (53,6 mil) fue un meme "donde una mujer mayor parece confundida luego de un juego de realidad virtual, a lo que luego toma un arma y empieza a disparar a la tv", y se lee la leyenda: "mi abuela que no come hace 20 días y mañana cobraba la jubilación viendo que declararon feriado nacional".

Fuente: consultora Reputación Digital

En tanto que, "el tweet de la CNN es el que mayor alcance tuvo respecto al tema". "Con su publicación alcanzó a casi 20 millones de personas, siendo el post con mayor cantidad de visualizaciones".

