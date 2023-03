El intendente de Tornquist, Sergio Bordoni, encabezó una nueva apertura de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante local. “Voy a hablar de lo que fue poder gobernar en un distrito difícil, donde hay mucha cantidad de localidades, muy distinto a lo que es Capital Federal o el Conurbano de Buenos Aires, donde las distancias por camino de tierra desde Chasicó a Saldungaray son 120 kilómetros y donde las necesidades de la gente, con la que estamos en deuda, son varias”, señaló.

En relación a las localidades del distrito, el alcalde dijo que en Sierra de la Ventana “está a punto de firmarse el convenio y licitarse la obra de construcción de la terminal de ómnibus”. En relación a Saldungaray sostuvo que “con el FIM 2023, que son 154 millones de pesos, se proyectó hacer una pileta en la localidad, que tiene que estar construida antes que llegue la temporada estival. Continúan en ejecución las 29 viviendas y se está trabajando para la creación de un nuevo establecimiento educativo de la Escuela N° 4, del cual ya está el proyecto. Además, en la Escuela N° 2 se cambió todo lo que es ventanas y se están haciendo dos aulas más”.

Además, indicó que en Villa Ventana “se realizó el mejoramiento de la plaza y lo más importante para la localidad es la ampliación de la planta de BAGSA; hoy tenemos la posibilidad de darle a los habitantes la solución para que puedan tener gas de GLP, así que se van a instalar de dos a tres zeppelin, por lo que 170 familias podrán acceder a la red”.

Por otra parte, dijo que en Chasicó siguen “con el proyecto de repavimentación del acceso por Ruta 35”. En tanto, en La Gruta indicó que “se está haciendo el agua corriente, millones de años prometida y hoy es una realidad”.

Por otro lado, sobre Tornquist señaló que “con el FIM 2022 vamos a hacer pavimentos”. Además, resaltó que “desde el 2006 había quedado parada una pileta que iba a ser climatizada y, si Dios quiere y se alinean los planetas, para el 17 de abril se va a inaugurar y será un orgullo para todo el distrito”.

En otro de los pasajes de su discurso, sostuvo: “Hicimos reformas habitacionales en el hospital municipal; estamos continuamente trabajando en lo que es salud”. “Con respecto al parque industrial (SIP), la Cooperativa Eléctrica de Tornquist va a comenzar con el soterramiento de la línea de media tensión que nos impedía agrandar el parque, porque no lo habilitaban debido a que era muy peligrosa para la ampliación; será una inversión de 30 millones de pesos y ya se gestionaron otros 60 millones de pesos más para hacer articulado dentro de los bulevares del predio”, agregó.

Para finalizar, el jefe comunal expuso: “Les deseo a todos los concejales que tengan un buen año legislativo, la gente es lo primordial, es a los que no tenemos que perder de vista, les deseo a todos de corazón que tengamos un buen año legislativo y mucha suerte en sus nuevas campañas. En la política no juntas enemigos, juntas adversarios, yo no tengo enemigos, yo no me postulé para hacer una planta, me postulé para hacer lo que sentía y lo que pensaba, si todos los políticos hicieron todo sin pensar en el costo político, sería todo mucho más sencillo”.

En otro orden, hace tan solo unos días, Bordoni dijo que “Jorge Macri quería manejar la billetera de los intendentes del PRO del Interior”. Además, tras la visita de Axel Kicillof a Tornquist expresó: “Confío en que el gobernador, una vez más, nos dará respuestas concretas”.