Las críticas a Sergio Berni por su gestión al frente del Ministerio de Seguridad bonaerense son una constante desde que ocupa ese puesto. Grupo La Provincia te informaba del pedido de interpelación al ministro por la represión en el partido entre Boca Juniors y Gimnasia y Esgrima de La Plata, de los cuestionamientos por el aumento del delito y la falta de estadísticas y de sus permanentes roces con el Frente de Todos.

En los últimos tiempos, en particular, han surgido muchas denuncias de abuso sexual y laboral dentro de la Policía bonaerense, que está bajo su mando. La diputada provincial Florencia Retamoso (Juntos) dialogó con Grupo La Provincia sobre ese tema y señaló la falta de respuesta ante los numerosos pedidos de información, además de la inacción ante los casos denunciados.

Escuchá la entrevista:

–Diputada, ha presentado un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que brinde respuestas urgentes con respecto a las denuncias de abusos sexuales en la Policía bonaerense. ¿Cómo ha surgido esta iniciativa?

Nosotros ya teníamos algunos informes a través de Raúl Leguizamón, que es uno de los abogados de muchas de las mujeres que fueron abusadas y violentadas en la cuestión de género. De hecho, hoy él es uno de los policías que fue suspendido durante cuatro meses por haber brindado información a una periodista. Ahora, en Berisso, renunció el secretario de Seguridad del municipio y concejales de Juntos presentaron un pedido de informes sobre este tema.

Es una investigación que nosotros veníamos llevando adelante, incluso mandamos información a algunos medios periodísticos. Esto viene pasando en los últimos años, sobre todo en plena pandemia. Hay quince policías acusados de violencia de género. Y nosotros pedimos la intervención de la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad. También le pedimos al Ministerio de las Mujeres, Polí­ticas de Género y Diversidad Sexual, si realmente tienen voluntad politica, que a nuestro juicio es escasa, investigar estos hechos denunciados.

En el gobierno de Kicillof se vanaglorian de ser los primeros que hacen integración sexual, los primeros que castigan cualquier actitud de violencia de género, y la verdad es que no sólo no tenemos respuesta, sino que no vemos un planteo político determinado para frenar esto.

–Ustedes cuestionaron fuertemente el accionar del Ministerio de las Mujeres. ¿Consideran que, efectivamente, hay escasa voluntad de investigar desde esta cartera en particular?

Mirá, yo presenté el pedido de informes, que acompañó todo el bloque de Juntos, lo presentamos todos en conjunto y también en el Senado. Veníamos teniendo bastantes pedidos de auxilio, y además tenemos abogados que representan a parte del personal que sufrió violencia de género, violencia laboral y violencia sexual. Son varios puntos. Por ejemplo, vos le pedís información a Asuntos Internos y no te responde. Si el Ejecutivo provincial no toma estas investigaciones en carácter urgente, y siempre se vanaglorian de la perspectiva de género, a mí me llama poderosamente la atención.

–¿Sabe si se acompañó a las denunciantes, y qué sanción se ha aplicado al personal investigado por violencia de género, laboral y sexual?

No se sabe. Justamente es lo que nosotros pedimos. Incluso en muchos casos lo que ha pasado es que corren del cargo a la mujer que está en esa situación por no someterse a esa violencia. En términos laborales, por sobre todas las cosas. Con algunas autoridades, por cuestión de jerarquía, pasa que si no hacen lo que solicita su jefe más directo las corren a la calle o las ponen en tareas administrativas. Creemos que hay una falta de perspectiva de género desde los funcionarios policiales, pero el Ejecutivo provincial debe corregirlo urgente. Y las investigaciones deben darse concretamente. Es muy sencillo hacerlo. Por lo pronto, responder las preguntas que hacemos, a través de Asuntos Internos. Porque ellos tienen que tener ese diagnóstico, porque tienen cada una de las denuncias.

Yo estoy en la comisión de Seguridad. Y siempre las discusiones tienen que ver con los abusos. El CELS vino con los informes de los abusos de la Policía cuando detienen a una persona, y hay sometimiento y abusos. Pero estos casos están sacados a la luz y no puede ser que nadie tome cartas en el asunto. El gobernador Kicillof y el ministro Sergio Berni tienen que hacerse cargo de esta situación. Pedirle urgente a la Auditoría General de Asuntos Internos que dé respuestas urgente a esta investigación. Creo que hacen oídos sordos porque la decisión política es hacerse los boludos, concretamente.