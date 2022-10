Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Aldana Ahumada.

-En principio, legisladores de Juntos por el Cambio han presentado un pedido de juicio político y también una interpelación al ministro de seguridad Sergio Berni tras la represión en el partido de Gimnasia-Boca. Usted siempre fue muy crítica con la gestión de Berni en seguridad. ¿Considera que debería dar un paso al costado?

Lo que vivimos el otro día, las imágenes que mostraban y toda la gente que se veía desesperada, es una total desidia y abandono por parte del gobierno de Kicillof.

Esto no es solo algo que pasa como un hecho aislado, vemos hace tiempo que la inseguridad crece de manera alarmante en toda la provincia de Buenos Aires y algo que habíamos logrado desde el gobierno de María Eugenia Vidal que era que vuelvan las familias a las canchas, a los espectáculos deportivos, nuevamente nos encontramos con una situación en donde los responsables deben hacerse cargo.

Una de las cosas que presentamos que es la interpelación del ministro de seguridad tiene que ver con eso. Nos tiene que venir a dar explicaciones de cómo fue armado el operativo, qué es lo que sucedió ese día y tienen que dejar de tirar hacia afuera las culpas y empezar a hacerse cargo de qué es lo que está pasando.

-Daniel Lipovetzky fue uno de los diputados que ha presentado el pedido de juicio político. ¿Coincide con este pedido por parte del diputado?

Creo que lo primero que tenemos que deslindar es la responsabilidad de lo que pasó. Está claro que hay una responsabilidad política que es del ministro de seguridad y del gobernador. Este hecho lo tenemos que esclarecer en función de cuáles son las órdenes que fueron dadas ese día y cómo fue armado el operativo. A partir de ahí son los pasos a seguir.

Nosotros desde el Senado presentamos ese pedido de interpelación al ministro de seguridad, y también al Aprevide.

-Usted siempre marca que la inseguridad es uno de los principales reclamos de los vecinos, principalmente de Merlo. ¿Continúa siendo esto uno de los principales reclamos vecinales a la hora de pensar en el 2023?

Hoy vemos que todos los días en cualquier horario y en todos los barrios de Merlo suceden hechos de inseguridad. Cuando hablamos con cada uno de los merlenses lo primero que te dicen es tenemos miedo de ir a tomar el colectivo, de salir a hacer las compras, ya no importa si es a las cuatro de la mañana, a las siete, a las diez, a las cinco.

Cuando uno habla con cada uno de ellos tienen dentro de su entorno algún hecho de inseguridad. Y lo que crece no es solamente la inseguridad en las calles sino también en los alrededores de las escuelas. No podemos permitir que los chicos normalicen que yendo a la escuela pueden sufrir un hecho de inseguridad.

Para eso fuimos generando herramientas y presentado en el Senado para aportar soluciones desde nuestra mirada. Uno de ellos es el de Senderos Escolares Seguros, dentro de un radio de cada uno de los establecimientos educativos que haya agentes de prevención, que haya cámaras de seguridad, que estén mirados para que toda la comunidad educativa pueda manejarse libremente en ese radio.

Empezar a poner el foco en lo que importa. Hoy lo que vemos es un gobierno que está alejado de la realidad de lo que le pasa a cada uno de los vecinos. Y si nosotros miramos cada uno de los detalles en los barrios te vas a dar cuenta que esa desidia que se encuentra: no hay cloacas, ni siquiera una garita para tomar el colectivo. Cuando te adentrás en cada uno de los barrios te das cuenta de que la ausencia del Estado es cada vez mayor.

-Usted tiene intenciones de presentarse como candidata a intendenta en la ciudad de Merlo el próximo año. Más allá de la seguridad que me imagino que es uno de los puntos fuertes de su propuesta, ¿cuáles son las otras iniciativas por llevar a cabo?

Lo primero que tenemos que ver es que Merlo tiene que volver a ser una ciudad amigable. Hablo de que los barrios estén conectados. Esto de que no están asfaltadas las calles, no tenés luminaria, no tenés garita. Tiene que ver con que cada vez que un vecino de una localidad como Pontevedra tiene que ir hasta la otra punta de Merlo, como Mariana Acosta, es una hora y media de colectivo.

Estamos muy atrasados en los servicios básicos. Tenemos que volver a tener los servicios básicos complementados y a partir de ahí empezar a ver todo de manera integral. No podemos ir resolviendo por baches, sino que hay que tener una mirada integral.

Cuando hablamos de la seguridad, hablamos de esto, de una mirada integral. La seguridad no es solamente que puedas salir tranquilo a la calle a hacer lo que tengas que hacer. Es que cuando vos salgas a la puerta de tu casa tengas la vereda, tengas el asfalto, tengas la luminaria, tengas la garita del colectivo y que además puedas ir a hacer tus actividades diarias seguro. Eso engloba cuando hablamos de seguridad. Al intendente que le interesa, se ocupa. La seguridad es una decisión política