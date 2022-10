La mujer detrás de la famosa voz del Asistente de Google Maps, protagoniza también divertidos momentos que sube periódicamente a sus redes sociales.

Además de locutora, Nikki García también es actriz, cantante y una gran humorista madrileña que divierte a sus más de 80.000 seguidores en Twitter con desopilantes posteos.

En marzo de este año, la experta en doblaje al español, sorprendió dando disparatadas instrucciones al conductor de un auto, mientras viajaba en el asiento trasero.

Y en mayo, se cruzó con otra conocida voz de internet, su colega Susana Ballesteros, quien responde a la orden “OK Google” de los celulares.

Las actrices y locutoras Nikki García y Sandra Ballesteros.

Esta vez, en uno de los clips más recientes que se hizo viral, se la ve conduciendo un auto y siendo guiada por ella misma a través de la app Google Maps.

“Gira a la derecha hacia el centro de transportes y mercancías” le dice la voz. “Ya estoy girando”, responde Nikki un tanto ofuscada por el exceso de información.

“¿Me quieres dejar hablar?” le ordena enojada, y admite: “Eres muy mandona, me caes bastante mal”.

La operadora sigue brindándole instrucciones de viaje y ella no aguanta la presión: “Pero no me lo digas todo ahora, que ahora mismo no puedo girar a ningún sitio. Vaya genio, coño”.

El video superó las 700.000 reproducciones y los 18000 “me gusta”. Miles de usuarios aprovecharon la ocasión para hacer observaciones sobre el Asistente de Google Maps.

“Me alegra saber que no soy el único que discute contigo”, “Es que en las rotondas normalitas eres pesadísima, querida”, “Cada vez que me dices ‘Sal de la rotonda’ con ese tono de ‘anda, haz el favor, que no puedes ser más tonta’ grito: VALE, PERDÓN, YA SÉ QUE VOY MUY LENTA”, dijeron algunos.

“He hablado más contigo que con mi novia”, “Sabía q era voz de guapa”, “Aquí la bautizamos Paquita y cuando se pone muy mandona le decimos Paca”, “Por algo lo tengo muteado”, respondieron otros usuarios.

También hubo quienes le pidieron disculpas: “Te pido disculpas públicamente por todos los insultos que haya proferido hacia tu persona, no era personal, era la tensión del momento”.

