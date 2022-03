Nikki García es una cantante y actriz madrileña conocida por hacer el doblaje al español de la famosa voz de Google Maps.

El servidor de aplicaciones de mapas en la web, es muy útil a la hora de trasladarnos en auto, no solo por la orientación visual bastante exacta que brinda, sino también por la auditiva.

Para aquellos que no se ubican en las calles de alguna ciudad desconocida o simplemente buscan atajos en la suya, la guía de esta simpática mujer es de gran ayuda.

Recientemente en su cuenta de Twitter sorprendió con un video que inmediatamente se hizo viral, en el que se la ve y escucha hablando como la operadora de Google Maps, dando disparatadas instrucciones en la parte trasera de un auto.

“Mis amigos Juan y @anadecastronow me están llevando al hotel y le he dicho que no ponga el GPS, que ya se lo digo yo”; escribió junto a la grabación de 30 segundos que ya obtuvo 800.000 reproducciones, 21,5 me gusta y más de 400 comentarios.

“Toma la segunda salida. No te la pases” se la escucha decir, luego advierte: “Esta es la segunda salida, no atropelles a ese chico”. También le indica al conductor “continúa 100 metros. Espera, he perdido la cuenta. No sé cuántos metros llevas” y por último admite “imagino que es por aquí”.

Entrevistada por la prensa, García, quien también hizo doblaje en películas como El regreso de Mary Poppins y Aladdin, contó además que una vez intentó hacerle la misma broma a un taxista que se llevó un gran susto