Dos personas murieron y otra resultó gravemente herida hoy, tras un tiroteo en un centro de ayuda a jóvenes en la ciudad estadounidense de Des Moines, capital del estado de Iowa, informaron las autoridades policiales.

La policía local y el personal de bomberos respondieron al informe de un tiroteo en Starts Right Here, una escuela subvencionada o escuela charter, que dirige un programa para los jóvenes en situación de riesgo, y encontró a tres personas heridas, dos de ellas de gravedad, reportó la agencia France Presse.

"Esas dos personas, ambos estudiantes, están muertos ahora en el hospital. La tercera persona, que es un empleado de la escuela, se encuentra en estado grave", indicó el sargento Paul Parizek, portavoz del departamento de policía de Des Moines, durante una rueda de prensa, informó la agencia de noticias AFP.

"No sé si son adultos, adolescentes o menores de edad", "El incidente estaba claramente dirigido, no fue al azar, no hay nada aleatorio en esto, el motivo es algo que vamos a tratar de resolver", añadió Parizek.

Siguiendo luego las pistas de los testigos, la policía detuvo más tarde un vehículo y retuvo a tres posibles sospechosos del tiroteo, pero sin mencionar si tenían cargos formales, mientras prosigue la investigación.

El tiroteo se produjo después de una masacre ocurrida el sábado por la noche en el sur de California, en la que once personas fueron tiroteadas mortalmente, en una sala de baile, por un inmigrante asiático de 72 años, que más tarde se suicidó. (Télam)