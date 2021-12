Se acerca el supermartes para tratar los últimos temas del año en la Legislatura bonaerense y las reelecciones indefinidas acaparan la atención tanto del oficialismo como de la oposición, poniendo de manifiesto diferencias internas.

Así sucede en Juntos, donde el ala comandada por la ex gobernadora y actual diputada nacional, María Eugenia Vidal, pregona no tocar la ley 14.836 ni su reglamentación, promulgada durante su gestión, cosa que quedó clara en el comunicado difundido la semana pasada titulado “Un no rotundo a las elecciones indefinidas”.

Por otro lado, el ala comandada por la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, con la ejecución parlamentaria del senador provincial Juan Pablo Allan, apunta a modificar la norma entendiendo que tal como está deja un vacío que está siendo utilizado por varios intendentes para ir por un tercer mandato consecutivo en lugar de los dos permitidos.

En este sentido, Patricia Bullrich cuestionó anoche en declaraciones televisivas: “¿Por qué apareció una reglamentación de algo que no debe ser reglamentado? Lo que tiene que quedar claro es que no podemos hacer hecha la ley, hecha la trampa. Si esa ley sigue vigente, van a seguir usando el túnel para escaparse y tener reelecciones eternas”. “Corrijamos las cosas bien”, insistió.

“(Sergio) Massa esconde intendentes nombrándolos funcionarios públicos. Los kirchneristas y los massistas buscan tener reelecciones eternas”, afirmó además Bullrich en su cuenta de Twitter.

En la misma línea, un referente del Pro reconoció en diálogo con un medio que “nadie se hace cargo del cagadón que se mandaron en el gobierno de Vidal. Le dejaron espacio a los kirchneristas para que se la rebusquen y se escapen de la ley”.

“No es la primera vez que se le encuentra un agujero a una ley. No nos tiene que dar vergüenza. Hay que corregirlo”, señaló un importante dirigente bonaerense de Juntos por el Cambio. “Lo que pasó ya pasó. Puede ser que se le haya escapado la tortuga al gobierno provincial y en el peronismo son vivos y lo aprovecharon”.

Todo parece indicar que este será uno de los temas fundamentales que se debatirá hoy en la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, en la víspera a la sesión de mañana en la Legislatura bonaerense