Días atrás, GRUPOLAPROVINCIA.COM te contó sobre la falta de ejecución de obras con fondos municipales en Junín y la ausencia de desarrollo en el distrito. En esa nota, la concejala Clara Bozzano puso de relieve un dato alarmante: el intendente Pablo Petrecca "no construyó ni una vivienda en siete años".

En esta oportunidad, hablamos con el presidente del Partido Justicialista de Junín, Andrés Merani, quien aseguró que hay un "desfasaje" entre los "barrios pudientes" y los barrios alejados del casco céntrico. En los últimos, según describió, los servicios básicos brillan por su ausencia y ni siquiera el acceso a la salud está garantizado.

Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Andrés Merani.

Andrés Merani

-De acuerdo a la experiencia que tiene en la ciudad y el contacto diario que mantiene con los vecinos, ¿qué análisis hace de la gestión de Pablo Petrecca?

Nosotros siempre analizamos la gestión en su totalidad. Seguramente debe haber vecinos que deben estar conformes y por eso también lo han elegido, pero vemos que la gestión se circunscribe principalmente a un área del casco céntrico de la ciudad. Vemos una realidad en un sector de la sociedad y otra realidad en otro sector que son principalmente los barrios más alejados.

Hay una cuestión que nosotros queremos poner en discusión que es que en los barrios alejados del centro, donde la realidad socioeconómica de las personas que viven ahí es buena, se están haciendo muchísimas obras por consorcio. Ahí el Estado está ahorrando en el desarrollo de obras, pero no vemos que pongan ese ahorro en otro lado.

Entonces, encontramos barrios de la ciudad que hace muchísimos años no tienen acceso a internet, y vemos barrios mucho más nuevos que por la realidad socioeconómica de los vecinos tienen fibra óptica. Esto se notó mucho durante la pandemia. Niños, niñas y adolescentes no tenían la posibilidad de acceder a internet cuando la educación era virtual. Ahí hay un desfasaje.

Andrés Merani, presidente del Partido Justicialista de Junín

Vemos también que no se piensa en un desarrollo de la ciudad ordenada. Junín no se sabe para dónde crece. No hay un estándar. Hemos hablado con arquitectos, agrimensores, ingenieros civiles, y Junín tiene terrenos en el casco urbano para que vivan 400 personas. Y hoy no creo que en ese casco vivan más de 70 mil. Estamos creciendo por fuera de dos rutas nacionales, hay desarrollos urbanísticos luego de la Ruta 7, de la Ruta 188, de la Avenida Circunvalación.

No hay un desarrollo, hay un crecimiento de acuerdo a la especulación inmobiliaria de distintos sectores pudientes de la ciudad. Ahí encontramos esa deficiencia porque mientras más se extienda la ciudad más difícil va a ser cumplir con el objetivo de que todos los vecinos tengan todos los servicios como corresponde.

-¿Cómo funciona el sistema sanitario municipal?

El sistema de salud municipal funciona muy mal. Se ve con las métricas que tiene el Hospital Interzonal Abraham Piñeyro que es provincial. Llegan febrículas a la guardia del hospital de graves y agudos. Eso marca que los vecinos llegan ahí porque no son atendidos en las salitas.

Una queja constante de los vecinos y vecinas de la ciudad en los barrios periféricos es que las salitas no tienen médicos, que no tienen enfermeros, no tienen turnos, no tienen ginecología. Estamos en una situación complicada.

-¿Estos reclamos llegan al intendente? ¿Es un gobierno de puertas viertas el de Petrecca?

Yo creo que le llegan. Lo que pasa es que hay decisiones y decisiones que uno toma cuando gobierna. Yo creo que como nos llega a nosotros le debe llegar a él. Imagino que el vecino debe encontrar como primera puerta para hacer su demanda al Estado municipal que es el Estado más cercano que tiene, pero evidentemente no hay una solución porque es algo reiterativo.

Vemos una cantidad de niños a los que les faltan las vacunas del calendario, cosa que tendría que asegurar, y eso dificulta también el acceso al Progresar o a la Asignación Universal. Entonces tenemos que estar haciendo operativos para poner al día las vacunas de los niños y niñas de la ciudad para que puedan cobrar la Asignación Universal.

-¿Cómo calificaría en una o dos palabras la gestión de Pablo Petrecca en la ciudad?

Es una gestión chata, mediocre, que lleva la ciudad a un estancamiento, a ser una ciudad gris. Le falta explosión, le falta creatividad, le falta color, le falta crecimiento, le falta desarrollo