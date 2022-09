El intendente de Junín, Pablo Petrecca, viene siendo cuestionado por la oposición local por mantener a la ciudad en un estado de estancamiento.

Como te contamos anteriormente, señalar al Gobierno provincial por discriminar a su municipio es una de las cartas que el jefe comunal ha estado usando durante toda su gestión para justificar la falta de inversión, a pesar de haber sido desmentido con datos oficiales. Así las cosas, la situación que viven los vecinos es la de un municipio a la deriva, sin un plan de desarrollo.

En esta oportunidad, GRUPOLAPROVINCIA.COM conversó con la concejala del Frente de Todos, Clara Bozzano, sobre la falta de ejecución de obras con fondos municipales.

Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con la concejala Clara Bozzano.

Semanas atrás intendentes del PRO denunciaron públicamente al gobernador Axel Kicillof por ser discriminados en el envío de fondos para obras. El intendente de Junín Pablo Petrecca fue uno de ellos. Carlos Bianco, el jefe de asesores del gobernador bonaerense, lo cruzó y detalló las transferencias de recursos que se le hizo a la ciudad. Usted que vive el día a día de Junín, ¿cómo considera que está la situación en cuanto a la ejecución de obras?

Una vez más intentando victimizarse y sacar redito político de algo que no está sucediendo. Las únicas obras que hay son las que viene llevando adelante tanto el gobierno nacional como provincial en nuestro distrito.

Mientras el intendente Pablo Petrecca no construyó una vivienda en siete años, tenemos el gobierno nacional apostando y creyendo en el sueño de la casa propia en nuestro distrito. Se están construyendo 149 viviendas.

Clara Bozzano, concejala del Frente de Todos de Junín

El intendente Petrecca lo hace para victimizarse. Para querer demostrar algo que no está pasando. Es lo único que sabe hacer. También estaría bueno preguntarse dónde está la plata de los juninenses que pagamos nuestros impuestos porque no hay obras que no se estén desarrollando con fondos nacionales o provinciales.

Estamos muy orgullosos del gobernador Axel Kicillof y del gobierno nacional que no paran de traer obras a nuestro distrito.

En este sentido, el intendente de Alem, Carlos Ferraris, le pidió a los intendentes del PRO que no se victimicen, que no culpen a Kicillof por la falta de gestión en sus municipios. ¿Usted piensa que pasa esto con Petrecca: que no hay gestión propia?

Se están llevando adelante obras en un montón de distritos que no están alineados con nuestro gobierno, como Bragado, Viamonte.

El intendente de nuestra ciudad en ningún momento golpeó la puerta para ver qué programas hay, para ver cómo gestionar viviendas.

Es una falta de gestión. Y así podría mencionar un montón de otras obras que Junín no las recibe porque el intendente no las gestiona, porque no le interesa.

Le diría a Petrecca que trabaje más, que haga menos medios y más trabajo, que es lo que necesitan los juninenses