En otra oportunidad te informábamos sobre los cuestionamientos dirigidos a Osvaldo Dinápoli por su “desgastada” gestión al frente del municipio de General Belgrano, con un sistema de salud en “emergencia” y empleados con bajos sueldos.

El exintendente Jorge “Piru” Eijo, referente local del Frente de Todos (FdT), dialogó con GRUPOLAPROVINCIA.COM acerca de la situación que atraviesa el distrito y apuntó a la “falta de un proyecto” que alimente los pilares del desarrollo local: el turismo, la industria y la educación universitaria.

Escuchá la entrevista:

–¿Qué balance puede hacer de la gestión del intendente Osvaldo Dinápoli, habiendo sido usted también intendente?

Ya llegando casi al final del segundo mandato del intendente Dinápoli, queda en evidencia la falta de proyecto para General Belgrano. General Belgrano tiene un potencial enorme y pilares bastante claros de crecimiento, que son los que les generan trabajo a nuestras familias. El turismo, por ejemplo, es uno, y hoy vemos que las obras importantes de turismo que Belgrano necesita no están. Si bien sigue teniendo potencial, hay un estancamiento del sector, incluso con una cuestión bastante fea con relación a nuestro río Salado. Estamos hablando de un pueblo que después de casi ocho años no va a tener nuevas viviendas, o muy pocas. Nosotros entregamos las últimas 70 en 2014 y hoy estamos hablando de siete años de la gestión Dinápoli y, si no me equivoco, hay unas pocas en ejecución y hay dudas de que se lleguen a entregar al final del mandato. Eso a su vez repercute en cuestiones de la construcción. Nosotros dejamos las tierras del Parque Industrial compradas y están abandonadas, están igual que en 2015. Ese era otro pilar de nuestra gestión y a su vez pegado a la universidad. Hoy tenemos un centro universitario que tiene menos carreras que en 2015. Son ejemplos claros de la falta de proyecto local. Se puede decir: bueno, hoy hay un proyecto local que tiene una gestión provincial y una gestión nacional de otro color político, pero estuvieron desde 2015 hasta 2019 con Vidal y con Macri y tampoco hubo vivienda, y tampoco hubo desarrollo turístico, y tampoco hubo desarrollo de nuestro pueblo. Hoy, ocho años después, va quedando cada vez más en evidencia la falta de proyecto para nuestro querido General Belgrano.

–Cuando usted recorre las calles de la ciudad y entra en contacto con los vecinos, ¿con qué necesidades o reclamos frecuentes se encuentra?

Muchas veces decimos que Belgrano necesita recuperar la esperanza. Hoy necesita tener un proyecto que devuelva la esperanza de que hay oportunidades para nuestros jóvenes, que se pueden quedar en Belgrano, que pueden ir a la universidad, que pueden tener un trabajo futuro con un sector industrial planificado, que pueden tener un desarrollo turístico que tiene un gran potencial. Hoy lo que se escucha es eso, obviamente con la mayor dificultad que tienen los vecinos que tiene que ver con la inflación, que es un problema de orden nacional pero no hay ninguna iniciativa ni nada para ayudar.

Queda más en evidencia con lo que están creciendo los pueblos vecinos. Hoy uno ve a Pila, uno ve a Castelli, uno ve a Ranchos, uno ve a Las Flores, con un potencial y un desarrollo. Hoy tenemos empresas Belgrano, por ejemplo, haciendo viviendas en Pila. Tenemos empresas importantes haciendo lo que fue el hospital modular en Pila. Hay trabajadores de Belgrano que están haciendo viviendas en Ranchos. Me parece que queda en evidencia que hay una falta de crecimiento a nivel local, que para mí claramente tiene que ver con un proyecto de estancamiento, un proyecto muy conservador.

oy se ve la necesidad de recuperar, como te decía, la esperanza. De tener un proyecto diferente, un proyecto que motorice a General Belgrano, que le dé otra dinámica de trabajo a la gestión. Yo siempre lo digo: las cuestiones a veces son simples. En los pueblos del interior la mayoría elegimos vivir en familia, más allá de cómo esté conformada la familia. Entonces hay que pensar un proyecto local que acompañe, en sus diferentes etapas, a la familia. ¿Qué necesita una familia? Por ejemplo, el trabajo. ¿De qué manera vamos a acompañar para generar trabajo? Bueno, para eso tenemos los motores del turismo, de la construcción, del sector industrial. ¿Qué necesita la familia? Educación. Bueno, nosotros en 2015 llegamos a tener casi nueve carreras universitarias. Hoy con suerte hay dos. Me parece que ahí hay una clara mirada con un proyecto que ha llevado a un estancamiento a General Belgrano que hoy, ya después de un tiempo, queda muy en evidencia la necesidad de generar algo distinto, algo superador, que motorice la dinámica de todo el pueblo.

–Y este proyecto distinto o superador ¿puede ser encarnado por el FdT a nivel local?

Nosotros tenemos esa intención. Estamos en un proceso de construcción de la unidad. Venimos trabajando con todos los sectores populares y del peronismo local. Nuestros vecinos, en la elección legislativa, nos hicieron saber esa necesidad de que estemos todos unidos. Así que la intención es todos entender esta necesidad del distrito de que dejemos de lado las ambiciones personales y nos pongamos todos a disposición de un proyecto colectivo que saque de este estancamiento a nuestro pueblo y le devuelva la esperanza. Me parece que vamos en ese camino. En el Partido Justicialista (PJ) hemos logrado una lista de unidad donde todos los sectores están representados y vamos en búsqueda de esa unidad. Lo importante en los pueblos del interior es que todos los sectores populares sean parte del frente. Me parece que eso es fundamental: que podamos generar los espacios, los debates, que tengamos en cuenta que las contradicciones secundarias no nos deben dividir, porque está por encima la necesidad de nuestros vecinos, que tiene que ver con esto, con recuperar la esperanza y tener otro proyecto de ciudad. Vamos camino a eso. Nos agarra en un proceso de unidad, con mucha más experiencia, con mucha más templanza, y pensando en esto de poder tener a partir del 10 de diciembre un proyecto diferente en General Belgrano.

–¿Le gustaría volver a ser intendente?

Mirá, yo voy a trabajar para que Belgrano tenga otro proyecto de ciudad, desde el lugar que me toque. Lo digo con total sinceridad. Voy a estar. Yo siempre he estado de tratar, de comprometerme, de involucrarme. Lo que sí, no voy a poner ninguna ambición personal por encima de lo colectivo. Yo quiero que todos sean parte, que todos se sumen, que hoy podamos, como te decía, devolverles la esperanza a los vecinos. Que puedan entender que podemos tener otro proyecto de ciudad, y eso lo tenemos construir entre todos. Después veremos dónde cada uno de nosotros es necesario. Pero hoy lo más importante es que Belgrano tenga otro proyecto de ciudad y que todos los sectores populares, todos los sectores del peronismo, sean parte de este proceso. Me van a encotnrar trabajando para que eso suceda y para que nuestro querido General Belgrano tenga otro proyecto de ciudad a partir del 10 de diciembre