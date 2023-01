Al intendente de Necochea, Arturo Rojas, se lo cuestiona por eludir el debate, por estar todo el tiempo peleando con la oposición y por dar soluciones inmediatas a problemas menores en lugar de atender a lo importante. De estas cosas dábamos cuenta en otras oportunidades.

El concejal radical Alejandro Bidegain ahondó en estos cuestionamientos en una entrevista que bridó a GRUPOLAPROVINCIA.COM. En la primera parte, se explayó sobre la problemática de la inseguridad, y criticó al jefe comunal por frenar un proyecto en ese sentido.

Mirá la primera parte de la entrevista:

–Me gustaría conocer de primera mano, y de acuerdo a su experiencia como concejal pero también como vecino de la ciudad de Necochea, qué balance puede hacer de la gestión de Arturo Rojas al frente del Ejecutivo municipal.

El balance que hacemos nosotros, como bloque de la UCR en el Concejo Deliberante, no es de los mejores. Es una ciudad que viene arrastrando problemas estructurales desde hace muchísimos años, que no han tenido ni siquiera un principio de solución en este 75% del mandato del actual intendente Rojas. Un intendente que en 2019 casi que nos había prometido una Dubai. Y los resultados están a la vista. Un intendente que sí podemos decir que ha embellecido la ciudad, que ha pintado algunos cordones, que ha puesto los carteles de Necochea del hashtag que se ven por todos lados (dicho sea de paso, hemos pedido los informes correspondientes a esa cartelería, de lo que fue el cumpleaños de Necochea, y todavía estamos sin respuesta). Pero el balance no es positivo. Necochea sigue arrastrando problemas estructurales, como el tema de qué hacemos con el Casino, como lo que nosotros propusimos el año pasado y no fuimos tenidos en cuenta, que es ir a una reforma fiscal absoluta para que no solamente sea todos los años, a fin de año, cada vez que hay que votar la Ordenanza Fiscal Impositiva, un aumento desmedido de tasas, que este año las boletas han llegado a casi el 100% en algunos casos y no se ha hecho absolutamente nada en cuanto a sacarle las piedras del camino al comerciante, al emprendedor, sigue teniendo exactamente los mismos problemas. Lo dijimos en 2021, cuando nos tocó asumir en el Concejo: tasas que son absolutamente irrisorias, como el derecho a la publicidad en el espacio público. Ni siquiera entonces hemos sido tenidos en cuenta en nuestras observaciones. Así que el balance que tenemos, como oposición a intendente actual, no es de los mejores.

–¿Cómo se vive en la calle esta gestión de Arturo Rojas? ¿Cuáles son las demandas vecinales con las que se encuentran ustedes a diario?

Las demandas vecinales, al menos las que recibimos nosotros, giran siempre en torno a lo mismo. Necochea tiene un gran problema en cuanto a la inseguridad. Basta abrir cualquier página local o el matutino: todos los días tenemos algún hecho violento. Se ha incrementado ahora en la temporada estival, más allá del Operativo Sol, para el que han venido unos cuantos efectivos de la Policía de la Provincia. Pero es un problema que tenemos todo el año. El radicalismo propuso el año pasado la creación de un Consejo Municipal de Seguridad ciudadana, que tuvo todos los consensos necesarios que requiere el proyecto, que se escucharon las voces de todos, que lo enriquecimos entre todos y que 48 horas antes, cuando ya tenía despacho de comisión para ser aprobado en una sesión ordinaria del Concejo, el intendente lo tildó de casi inconstitucional. Ese proyecto todavía está en manos del intendente; estamos esperando que nos diga por qué es inconstitucional, o por qué a él le parece de esa forma. Obviamente que esto no iba a solucionar el problema ni muchísimo menos; es un principio a una problemática que no solamente afecta a los bonaerenses, sino a los necochenses en su conjunto. A nosotros nos toca estar acá en Necochea y necesitamos darle respuesta al vecino ante una demanda constante de un problema que, repito, es de toda la provincia de Buenos Aires, y nosotros reafirmamos que la seguridad es una materia del gobernador Kicillof y su ministro Berni, pero no podemos hacernos los distraídos los que tenemos responsabilidad institucional. Y en el tema de inseguridad era un principio, por lo menos sentarnos todos los que tenemos algún tipo de responsabilidad y darle un principio de solución.