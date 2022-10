Hace pocos días, Grupo La Provincia te contaba sobre las críticas que el intendente de Necochea, Arturo Rojas, recibe por su negativa a conformar un Consejo de Seguridad municipal en momentos en que el distrito “vive una escalada de inseguridad”. En esa ocasión, el concejal Gonzalo Diez afirmaba que el jefe comunal “se ha dedicado al maquillaje” en vez de resolver problemas de fondo.

Ahora, la edil Felicitas Cabretón (UCR) profundiza en esa línea, lamentando que Rojas haya “perdido la oportunidad” de liderar un proceso de planificación para Necochea y deplorando su forma de generar “una grieta permanente” con el Concejo Deliberante.

Escuchá la entrevista:

Your browser doesn’t support HTML5 audio

20221025 Felicitas Cabretón

–Usted es una de las referentes radicales más importantes en el distrito de Necochea. ¿Cómo analiza la gestión de Arturo Rojas?

La verdad es que, ya transcurridos casi tres años desde que asumió el mandato, es un gobierno que ha desmotivado al necochense en cuanto a pensar en salir de la inercia en que se encuentra nuestro distrito desde hace más o menos una década. Por eso en 2019, cuando triunfa Arturo Rojas, que tuvo un triunfo contundente, una de las cosas que la gente requería era un liderazgo de un intendente que llegara con un proyecto de planificación para la ciudad; que no sólo permitiera el crecimiento y el desarrollo del distrito, sino que también pusiera a Necochea otra vez como distrito eje de la región. Y creo que Rojas ha perdido esa oportunidad. Perdió la oportunidad de ser un intendente que planifique la ciudad pensándola a largo plazo.

Rojas ha estado más preocupado por resolver su propia identidad y eso lo ha condicionado para poder trabajar por un distrito que, la verdad, tiene un montón de falencias, de problemas estructurales, de coyuntura de hace muchos años. Tenía la oportunidad y además debía tener el conocimiento de cuál es el estado de situación de nuestro distrito, de estos problemas que hacen a la vida diaria y al pensar en una Necochea en un futuro con un desarrollo económico, que es necesario planearlo.

Hoy Necochea se encuentra sin una planificación de zonificación, de ampliación o de cambio de uso de una zona industrial portuaria. Necesitamos repotenciación energética. La calidad y la cantidad del agua sigue siendo un condicionante para una ciudad que tiene un perfil turístico. Tenemos un basurero a cielo abierto: el intendente, a poco de asumir, dijo que iba a declarar la emergencia ambiental, y todavía estamos esperando.

Felicitas Cabretón.

–¿Qué pasa con la cuestión de la seguridad, concejal? Rojas ha rechazado de forma tajante la conformación de un Consejo de Seguridad municipal, alegando que era totalmente ilegal. ¿Le llamó la atención esa postura del intendente?

No me llamó la atención porque es la impronta con que se ha manejado desde que asumió. Siempre deslegitima al Concejo Deliberante y confronta, hablando de “los concejales del no”, “la Necochea del no”, buscando una grieta y un estado de confrontación permanente.

Lo que es una pena es que el intendente no pueda tomar las herramientas, como ésta del Consejo Municipal de Seguridad, no sólo para poder sentarse frente al gobernador y pelear por la seguridad de los necochenses, sino también para tener el acompañamiento político que para este tipo de cuestiones se necesita. En vez de aprovechar al Concejo Deliberante para poder llevar adelante este tipo de gestiones, no hace otra cosa que deslegitimarlo, como ha hecho desde el día que asumió.

–¿Coincide con el concejal Gonzalo Diez, también radical, en que el de Arturo Rojas es un gobierno de corto plazo?

Coincido plenamente. De hecho, perdió la oportunidad de convertirse en el actor principal para empezar a poner a Necochea en un eje de desarrollo. Lo que hace el intendente no es más que resolver cuestiones muy de la vida diaria: soluciones de corto plazo como pueden ser el bacheo, reparar alguna avenida, abrir pozos que se han dejado de utilizar para la provisión de agua potable. Pero lo cierto es que no tiene un plan de gobierno que uno pueda decir: bueno, vemos que Necochea empieza a crecer turísticamente, productivamente, porque hay una planificación de cambios de zona, de uso, donde se tiene en cuenta la cuestión ambiental. Llegó sin ningún proyecto de planificación para la ciudad. Y eso hace que cada vez se note más que el gobierno de Arturo Rojas es un gobierno de corto plazo.

–¿Qué mensaje les quiere dejar a los vecinos de Necochea, pensando en 2023?

El mensaje es positivo: que se entienda que estas críticas que nosotros hacemos desde el radicalismo son porque nosotros sí tenemos una visión de crecimiento de la ciudad, teniendo en cuenta los diferentes aspectos que tiene nuestro distrito, que tienen que ver con lo turístico, con lo agropecuario, con la cuestión de paisajes naturales. Desde nuestro partido tenemos una visión integradora de todos los aspectos que hacen al desarrollo económico de una ciudad y de un progreso que lo miramos en ese sentido, en ese futuro: no con soluciones inmediatas, sino tratando de solucionar los problemas de fondo que realmente van a poner a Necochea en un eje de desarrollo, para volver a tener esa postal que tanto añoramos desde hace mucho tiempo.