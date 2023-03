La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, supervisó los avances de la obra hidráulica Sturiza.

“La obra hidráulica Sturiza sigue avanzando. Estamos trabajando en nuevos desagües, sumideros, saneamientos y renovación de los conductos pluviales para prevenir inundaciones en la zona del Puerto de Olivos”, señaló la jefa comunal a través de sus redes sociales.

En otro orden, hace tan solo unos días, Martínez inauguró un nuevo periodo de sesiones ordinarias. Al tomar la palabra, manifestó que “hace 11 años se decía que los municipios no tenían competencia en seguridad, no había inversión y no existía el compromiso con este tema. Jorge (Macri) entendió que los vecinos lo habían elegido para cumplir esta tarea".

"Más de 2100 cámaras después, con 70 patrullas, más de 120 puntos seguros, 12 destacamentos y una fuerza de casi 300 agentes, podemos decir que ese compromiso está bien representado y que seguirá siendo siempre la política más importante que tenemos con los vecinos", subrayó