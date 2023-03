La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, inauguró un nuevo periodo de sesiones ordinarias. Al tomar la palabra, manifestó que “hace 11 años se decía que los municipios no tenían competencia en seguridad, no había inversión y no existía el compromiso con este tema. Jorge (Macri) entendió que los vecinos lo habían elegido para cumplir esta tarea. Más de 2100 cámaras después, con 70 patrullas, más de 120 puntos seguros, 12 destacamentos y una fuerza de casi 300 agentes, podemos decir que ese compromiso está bien representado y que seguirá siendo siempre la política más importante que tenemos con los vecinos”.

“Queremos que los vecinos puedan caminar tranquilos por la calle, entrar y salir de su casa sin miedo, disfrutar de las plazas o la costa es algo que me preocupa personalmente y el quizás el objetivo central de todos nosotros”, añadió.

“Disfrutamos de lo público, tenemos orgullo de nuestros jardines de infantes, maternales, las escuelas municipales, el centro universitario, colonias, polideportivos, espacios culturales. De andar en bicicleta por la costa, de usar el Metrobus y de tener los colectivos del Bicentenario. Del hospital Houssay y de los centros de salud”, subrayó.

Por otro lado, la alcalde sostuvo que “somos uno de los pocos Municipios de la provincia de Buenos Aires que depende de sus propios recursos: el 76%. Esto es autonomía económica para tomar decisiones y no depender de nadie. Somos uno de los que mayor presupuesto destina a inversión: el año pasado fue récord con 22%”.

MIRÁ TAMBIÉN Correa inauguró Sesiones Ordinarias en el HCD de Malvinas Argentinas

Además, indicó que Vicente López “obtuvo los mejores resultados de la Provincia en las pruebas Aprender por tres años consecutivos y es una de las que tiene menor tasa de mortalidad infantil”.

“Antes los vecinos nos decían que se querían parecer a distritos vecinos y hoy cuando vamos a otros lados nos dicen que se quieren parecer a la gestión en Vicente López. Son cada vez más las personas que eligen a Vicente López como su lugar para vivir. Sabemos que faltan muchas cosas por hacer, pero en Vicente López lo público funciona”, agregó en otro de los pasajes de su discurso.

“Esto es el punto de partida, no el de llegada. Hay que cuidar lo que hicimos y nuestra prioridad es seguir apostando por el cambio que se inició en Vicente López hace algunos años. Estoy dispuesta a dialogar y a crear consensos en favor de los vecinos, pero también pondré límites y defenderé lo que construimos hasta ahora, voy a ser garante de este estilo de vida que logramos. Hay valores que son irrenunciables: educación pública de calidad, espacio público, seguridad y salud como el valor más alto de nuestra vida”, completó