Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con la concejala Yanina Lamberti.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Yanina Lamberti

Desde el Frente de Todos le volvieron a reclamar a Julio Garro que publique el organigrama municipal actualizado, tras el achique que hubo en la secretarías en el mes de abril. ¿Considera que hay como una anarquía en lo que es la conducción de cada área del municipio?

Hace como dos semanas nosotros presentamos por tercera o cuarta vez un pedido formal respecto a cómo habían sido decididas las nuevas secretarías en el municipio de La Plata.

En diciembre, pos elecciones, el intendente informa a través de los medios que iba a haber una reducción de las secretarías. Había algunas que habían sido muy cuestionadas por parte de la oposición, que se habían creado ad hoc entendemos para atender favores políticos. Esas secretarías iban a desaparecer aparentemente porque mantener secretarías tiene un costo político.

El tema es que no tuvimos luego un acceso a lo que era el organigrama. No se sabía quiénes estaban ocupando los nuevos cargos. Se hablaba de una agencia para el desarrollo económico, de un instituto para el desarrollo sostenible, de que algunas secretarías iban a pasar a ser direcciones. Pero la verdad que no teníamos ninguna información.

MIRÁ TAMBIÉN Cascallares y Fabiani inauguraron obras en el Hogar de Niños Leopoldo Pereyra

"De la mayoría de las nuevas secretarías no se conocen las misiones ni las funciones que van a tener"

Luego de este último pedido de informes, la semana pasada pusieron ya el organigrama en la página oficial del municipio, así que ahora ya tenemos acceso a este organigrama donde se puede ver que se crearon claramente estos institutos, que algunas secretarías pasaron a ser direcciones y quiénes son los responsables.

Lo que todavía nos falta conocer es quién es el responsable de la Agencia para el Desarrollo Económico, en donde todavía no hay un responsable. Tampoco aparece cuál es el decreto reglamentario que la crea ni cuáles son las funciones. Incluso de la mayoría de las nuevas secretarías no se conocen las misiones ni las funciones que van a tener. Eso se ve claramente en el organigrama: las viejas lo tienen, las nuevas no.

Yanina Lamberti, concejala de La Plata por el Frente de Todos

Lo otro que venimos reclamando, casi tan importante como esto, es que no tenemos las adecuaciones presupuestarias que determinan la cantidad de dinero que van a tener las secretarías. Eso es muy importante porque habla de la transparencia del municipio: qué dinero va a ir a cada una de esas nuevas secretarías. Sigue siendo un enigma.

¿Por qué motivo considera que se tardó tantos meses en delinear este organigrama, en hacerlo público?

Este municipio es en general poco transparente. No se ocupa de hacer esas cosas bien y claras frente a la sociedad.

Se viene planteando que tenemos que tener los concejales y concejalas acceso a una clave para conocer los ingresos y los gastos del municipio. Este municipio no la tiene, a diferencia de otros que ya están adecuados a la resolución del Honorable Tribunal de Cuentas.

"No es un municipio transparente. No se ocupa de hacer esas las bien y claras frente a la sociedad"

No es un municipio transparente. No se ocupa de que se realicen las ordenanzas que hablan de la participación y de la conformación de comisiones de seguimiento. Estamos peleando desde hace mucho tiempo por la comisión de seguimiento del Fondo Educativo y no se conforma. La comisión de Espacios Culturales que tampoco se conforma.

Son cosas que están por ordenanzas y que sin embargo hay una decisión política de básicamente no respetar esas ordenanzas. Hay una cosa de incumplimiento y de poca transparencia en cuanto a los manejos de los fondos. Eso es muy preocupante, pero me parece que es algo que ya lo veníamos visualizando lamentablemente a lo largo de estos años en el municipio.

El otro factor que me parece que se jugó acá es que hay conflictos internos dentro de Cambiemos. Ha habido un retraso en definir los puestos que iban a ocupar dados estos roces que podría haber dentro del bloque