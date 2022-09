Días atrás, GRUPOLAPROVINCIA.COM te contó sobre el silencio que ronda la nueva organización de las arcas municipales de La Plata y la falta de transparencia en los números, que pusieron una vez más al intendente Julio Garro en la mira.

En esta oportunidad, dialogamos con la concejal del Frente de Todos, Ana Negrete, para conocer la realidad diaria de los platenses. "Barrios selectos" versus "barrios sin servicios" parecen ser las dos caras de una misma moneda, en un distrito que se lleva puestos los lineamientos de ordenamiento urbano.

Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con la concejal Ana Negrete.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Ana Negrete

-¿Qué análisis puede hacer usted que recorre permanentemente los barrios de la ciudad de La Plata de la gestión de Julio Garro?

El gobierno de Julio Garro lo que hace es profundizar un modelo de desigualdad. Creo que hay dos problemas muy grandes en la ciudad: uno tiene que ver con que hay barrios selectos, como lo que es zona norte, en detrimento de lo que son todas las localidades de una ciudad tan grande.

MIRÁ TAMBIÉN Arrecifes: ni el frío frenó a la multitud que disfrutó la largada simbólica del Rally

El otro problema es la falta de planificación. Es una ciudad que tiene en los hitos fundacionales haber estado planificada primero en papel y ejecutada con una lógica. Eso que fue parte de la identidad de nuestra ciudad hoy está hecho pedazos.

Ana Negrete, concejal del Frente de Todos de La Plata

Lo que rige las decisiones municipales tiene que ver con una estructura más preocupada en hacer negocios que en cuestiones importantes para los vecinos y el acceso a los servicios públicos, que todos los barrios tengan los derechos garantizados.

-¿Cuáles son los problemas que les preocupan con mayor frecuencia a los vecinos?

Lo que más aqueja a los vecinos en términos de servicios municipales son cuestiones que tienen que ver con la falta de servicios públicos: el deficiente servicio de Edesur, el alumbrado, el zanjeo.

Cuando vas complejizando te encontrás con cuestiones como el transporte público. El transporte público es un gran problema, nuestra ciudad creció demográficamente, creció geográficamente, y los servicios públicos, especialmente el del transporte, no creció en consecuencia. Son muy ineficientes no solo el recorrido si no también la frecuencia.

"Los reclamos tienen que ver con servicios básicos, bacheo, asfalto, alumbrado, zanjeo, transporte público, recolección de residuos"

Y después cuestiones que tienen que ver con cómo se ha complejizado la ciudad: por ejemplo, la necesidad de construcción de más escuelas en diferentes lugares. Acá hay una decisión del Gobierno provincial que tiene que ver con una inversión muy grande en infraestructura escolar.

Yo vivo en Savoia, y allí no hay escuela secundaria. Está la plata y está el terreno para hacer la escuela. Y es la segunda vez que las licitaciones las dan por desiertas.

Dentro de ese ranking de cuestiones complejas los reclamos tienen que ver con servicios básicos, bacheo, asfalto, alumbrado, zanjeo, transporte público, recolección de residuos. Cuanto más te alejás del caso histórico, más frecuencia tienen estos problemas