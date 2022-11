Your browser doesn’t support HTML5 audio

20221109 Ricardo Alessandro

–Usted anunció que acompañará a los productores de la zona en el pedido para que se declare el desastre agropecuario. ¿Cómo está la situación actualmente?

Complicada. Está muy grave la situación. En seis meses no han llovido más de 40 milímetros. Así que tiende a transformarse en una situación de extremada gravedad: una sequía que no se veía, dicen, desde el año ’30. Evidentemente, está llegando a límites insospechados. La cosecha de arveja se perdió en el 100% y hay un 10 o 15% de trigo. Así que no sabemos cómo va a terminar esto, y estamos esperando que llueva porque está pasada la siembra de maíz y está pasada la siembra de soja. No tenemos más allá del 10 de enero. Esperemos que antes del 10 de enero llueva, porque si seguimos así no sé cómo vamos a terminar, ¿no?

Puede ser emergencia o puede ser desastre agropecuario. Emergencia es hasta el 80% y de 80% para arriba es desastre. Nosotros no tenemos experiencia porque es la primera vez que sucede, pero acá es visible el desastre porque nadie ha cosechado absolutamente nada y todo se ha perdido. Así que nosotros constituimos un comité de emergencia agropecuaria, que presido junto con nuestro director de la Producción, el ingeniero Chavero, y estamos trabajando sobre el tema y estamos mandando todas las certificaciones de los productores para poder tener alguna solución, sobre todo a nivel de impuestos: de impuestos municipales, de impuestos provinciales, etc. etc.

–¿Han tenido algún tipo de respuesta por parte de la Provincia?

Estamos trabajando el tema. No es que no hayamos tenido respuesta. La respuesta que tuvimos de la Provincia es que nos hayan decretado la emergencia agropecuaria.

–Este fenómeno impacta en la agricultura, pero también en la ganadería.

Impacta en la agricultura por lo que le estaba contando. En la ganadería, porque la cantidad de rollos que había como reserva para el invierno, las vacas se los están comiendo ahora. Yo tuve oportunidad de ir a Mar del Plata y pude ver que la hacienda se está comiendo rollos que se intentaban guardar.

Impacta en nosotros, porque el pan aumentó y la cosecha de trigo va a ser muy floja, es decir que para adelante van a seguir los aumentos. Aumentó el pan creo que un 15%, e impacta en la bolsa de harina de trigo, es decir que impacta en todo.

–¿Cómo los nota a los productores de la zona? ¿Qué le han manifestado en los encuentros que mantuvieron?

Caídos los noto. Caídos. Si bien Salto es una zona rica por excelencia (estamos en la zona núcleo, que es la mejor zona), están caídos porque nunca habían visto esto. Caídos y, si cabe la expresión, deprimidos anímicamente porque evidentemente no tienen los resultados. Algo de lluvia esperamos. Ya con 70 milímetros que llueva no es la solución. Tiene que llover de 100 milímetros para arriba. Y hasta fin de año, los meteorólogos de la zona dicen que tendría que llover 400 milímetros, cosa que es verdaderamente imposible