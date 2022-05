Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Andrés Merani.

Usted que recorre los barrios y conoce de primera mano la situación de los vecinos de la ciudad, ¿cómo calificaría a la gestión de Pablo Petrecca?

Siempre decimos que vemos una gestión relativamente mediocre. No vemos una gestión que lleve a Junín a donde debería estar como ciudad.

Tenemos bien en claro que nuestra ciudad es una de las más importantes en el territorio bonaerense, con un montón de ventajas comparativas sobre otros distritos.

Disponemos de dos hermosos espejos de agua naturales, la laguna de Gómez y la laguna del Carpincho; dos rutas nacionales nos rodean la ciudad, lo cual hace que tenga un acceso sencillo.

Es una ciudad que tiene la facilidad de tener muchísimos organismos y bancos que quizás en otros lugares no tienen. Pero lo que vemos es que termina siendo una ciudad simplemente de servicios porque le falta planificar para dónde ir.

Hoy el turismo no es algo que se explote de manera eficaz y eficiente en la ciudad. Y estamos hablando de una de las principales industrias y una de las industrias que primero se movió a partir de políticas públicas como fue el Previaje.

La realidad es que vemos que le falta desarrollo, le falta planificación y que no tiene un plan de hacia dónde crecer.

"Se desarrolla fibra óptica en la medialuna más pudiente de la ciudad, mientras que la empresa local de internet no llega a barrios que están instalados hace 50 años"

Hoy Junín crece de acuerdo a la especulación inmobiliaria y no hacia donde debería crecer por un plan estratégico de desarrollo. Tenemos el mismo Código de Planeamiento Urbano de 1983. Creo que Junín es una ciudad que merece tener una gestión de gobierno que la lleve a donde realmente se merece estar, que es ser la perla del noroeste.

Después vemos que hay una política de ABL para los sectores más céntricos, muy eficiente en términos electorales. Desde lo que es el Grupo Junín, una SAPEM (Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria) que tiene dos de los principales servicios que necesita el ser humano, el gas e internet, se desarrolla fibra óptica en la medialuna más pudiente de la ciudad, donde están los nuevos barrios cerrados, mientras que la empresa local de internet no llega a barrios que están instalados hace 50 años. Vemos una desigualdad en ese sentido.

¿Hay barrios postergados? ¿Cuáles son las necesidades de los vecinos de estas zonas?

Hay barrios que no tienen cordón cuneta, que no tienen cloaca. Tenemos chicos, niños, niñas, adolescentes, que no tienen acceso a internet en los barrios.

Vemos dificultades que tienen que ver con la infraestructura de los barrios, con las cuestiones laborales, con el hacinamiento que se da porque llueve y no pueden salir. Preocupa que no se redireccionen las obras hacia esos lugares.

El gobierno de Pablo Petrecca, ¿es un gobierno que recepciona las demandas vecinales? ¿Es abierto al diálogo?

No sabría decir con exactitud con respecto a las demandas barriales. Yo creo que no, porque cada vez que vamos a un barrio nos plantean lo contrario. La oposición, por lo menos, no somos parte de ese diálogo.

Pasó hace muy poco que los distintos dirigentes del Frente de Todos gestionamos con el Ministerio de Educación de la Nación obras para las escuelas, lo convocaron al intendente para firmar ese convenio, y comunicó que estuvo él solo con Jaime Perczyk y con una foto oficial totalmente pixelada, recortada. Si un intendente está mirando eso, la verdad es que preocupa.

"Tenemos una de las ciudades más importantes del noroeste y no hay una sola política pública para fomentar la separación de residuos en origen"

Hay diversas cuestiones que no se desarrollan. La industria del turismo podría dar muchísimos puestos de trabajo y no está desarrollada. Eso también tiene que ver con la planificación de un estado y de un municipio.

También vemos que no hay políticas medioambientales, en esta hora del mundo donde vemos que el ambiente es una discusión general, de los estados en todos los niveles.

Hoy tenemos una de las ciudades más importantes del noroeste y no hay una sola política pública para fomentar la separación en origen. Ni hablemos de corredores verdes periurbanos, ni hablemos de un montón de políticas que se deberían llevar a cabo pensando en una ciudad de acá a 30 o 40 años. Si pensamos en una ciudad de acá a 10 años seguramente no está mal, pero es cortoplacista