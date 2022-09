GRUPOLAPROVINCIA.COM habló meses atrás con el referente de Juntos en Las Heras, Pablo Valerga, quien describió un gobierno municipal "alejado de la gente", en un distrito con barrios y calles postergadas, y una inseguridad creciente. En esta oportunidad, Valerga vuelve a analizar el panorama local: "no vemos un plan de gestión y son problemas que el peronismo de Las Heras no ha podido, no ha sabido o no ha querido resolver".

Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Pablo Valerga.

Pablo Valerga

-Meses atrás hicimos una nota en donde usted marcaba algunas de las debilidades de la gestión de Javier Osuna en la ciudad. Si pudiera volver a redefinir cuáles son las falencias de su gestión, ¿qué podría decir?

Yo creo que Osuna es un delegado nacional, es un delegado que forma parte de este gobierno que nos está sumergiendo en una crisis muy grande.

Todos los argentinos estamos sufriendo un gobierno totalmente improvisado, un gobierno que nunca tuvo un plan de gestión y esto lo vemos como consecuencia cuando vamos al supermercado, vemos la inflación permanente, la inseguridad, la falta de previsibilidad.

"Yo creo que lo peor que nos está pasando es no poder proyectar a más de una semana"

Y ellos parece que viven en otra realidad porque vos ves una pelea entre el presidente, la vicepresidenta, que Massa tiene que intermediar, que las Abuelas de Plaza de Mayo... Yo creo que lo peor que nos está pasando es no poder proyectar a más de una semana, me parece que es algo que nos está sucediendo muy complejo. Lamentablemente Las Heras no es ajena a todo esto y está gobernada por un intendente como Javier Osuna que es kirchnerista y es responsable de la crisis que también estamos atravesando.

Desde la oposición lo que estamos haciendo es trabajar en conjunto con el radicalismo y estando cerca de los vecinos, de los herenses, escuchándolos, acompañándolos en este momento tan duro y contándoles que la elección del año que viene va a ser muy importante justamente para dejar atrás tanto daño que nos está haciendo el kirchnerismo.

-Cuando recorre los barrios y entra en contacto con los herenses, ¿cuáles son las necesidades básicas que el gobierno de Osuna no les puede cumplir?

Las calles están con baches, las veredas, las rutas, la luminaria. Hay que planificar hace un plan de pavimentación, de iluminación, es lo que los vecinos hoy nos están pidiendo.

Se tiene que terminar el acting. Este relato por el cual Osuna, por ejemplo, anunció con Katopodis 113 cuadras de asfalto al principio de la gestión, de las cuelas hoy no tenemos ninguna.

"Vemos las obras paradas y el vecino duda si se terminarán o no se terminarán"

General Las Heras tiene un potencial increíble y creo que si nos toca gobernar, junto al gobierno nacional y provincial, rápidamente podemos hacer muchísimas cosas que hoy los vecinos nos están demandando.

Ayer estaba pasando por la Ruta 40, están haciendo una doble mano en la en la zona de Marcos Paz para el lado de Merlo, y vi las obras paradas. Nosotros tenemos acá, por ejemplo, una apertura en la calle Vergara que estaban empezando a hacer unas cuadras de cordón cuneta con asfalto negro: son obras que hoy vemos paradas y que le hacen al vecino entrar en esto de la duda si se terminarán o no se terminarán.

O sea, no vemos un plan de gestión y son problemas que el peronismo de General Las Heras no ha podido, no ha sabido o no ha querido resolver.

-En la nota anterior usted señalaba que Osuna está solo en las calles cuando llega algún funcionario importante tanto a nivel nacional como provincial. ¿Le sigue faltando ese contacto con el vecino?

Yo creo que sigue siendo el mismo Osuna de hace un año atrás que hicimos la nota. Vos le hablás de inseguridad a Osuna y él te dice que por estadísticas Las Heras es segura. Sí, por estadísticas puede ser porque la gente también se cansa de ir a hacer denuncias y que quizás no se la tomen o tienen miedo de ir a hacerla.

Hoy es notable en un año lo que ha crecido la inseguridad. Yo a mis hijas las dejaba ir a la escuela caminando solas y hoy me tengo que preocupar por ir a llevarlas y traerlas porque realmente tenemos miedo.

Hay una preocupación y un crecimiento de la de la parte de inseguridad muy importante en General Las Heras y es muy triste que el gobernador Kicillof ignore esta problemática a nivel provincial y que a Osuna no le importe tampoco cuidarnos