Un grupo de amigos decidió sorprender a uno de ellos con un costoso regalo de cumpleaños, que significaba mucho para él.

Según Tobias Caldas, el agasajado estaba en búsqueda de su primer auto desde hacía cinco años.

En su cuenta de la famosa red social de videos, escribió: “El arranca sus días a las 4 am repartiendo diarios, de ahí se va a la panadería de su padrastro, y de ahí va a su trabajo de oficina”.

A ello le sumó que además, “de noche estudia producción agropecuaria en UBA”. “Y todo para cumplir el sueño de tener su primer auto”, agregó en la descripción de un emocionante video.

En él se puede observar una juntada entre amigos, que habían tirado una carne al asador y tomaban unas cervezas.

El que filma, muestra a uno de ellos mirando autos usados en la plataforma e comercio electrónico Mercado Libre.

En ese instante y mientras suena “Fix You” uno de los temas más emotivos de la banda de pop rock británico Coldplay, entra otro de ellos con un bolso negro.

Se acerca al protagonista del clip, le desea un “feliz cumpleaños” revelando ante los espectadores el motivo del evento, y le dice: “Los pibes acá te quisimos hacer un regalo”.

“¿Qué es lo que querías vos para tu cumpleaños? ¿Qué es lo que te hace falta? le pregunta, a lo que el cumpleañero responde sin titubear: “El auto”.

“Acá con los muchachos pusimos un poquito de sangre cada uno” prosigue, y se escucha a otro acotar: “sangre sudor y lágrimas”.

Seguidamente le entregan una bolsa transparente a través de la que se pueden ver fajos de billetes argentinos, suficientes para comprar ese tan deseado automóvil.

El joven se saca la boina campestre que llevaba puesta, en agradecimiento por el gesto y logra emocionar a todos.

El video que fue visto por más de 1.5 millones de personas, también cosechó 145 mil “me gusta” y miles de comentarios.

“Mis amigos ni una lata de cerveza me regalan”, “mis amigos no me pagan ni la cancha de fútbol 5”, “donde consigo esos amigos”, aprovecharon para quejarse algunos.

“No es la primera vez que hacen algo así, esos chicos son puro corazón, que viva argentina”, aseguró una seguidora de la cuenta.

“Por la inflación argentina ahora se compra una bici”, “Que lindo, pero que lo compre ya porque si no mañana va a estar en 2.5m” dijo otro en alusión a que el joven había encontrado en ML un auto a $1.500.000.

Sin embargo, otros pusieron en duda la veracidad del clip: “Si fuera real me emocionaría”.

