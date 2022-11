En las últimas semanas, uno de los videos virales más emocionantes que se hizo viral en redes sociales fue el de la reacción de una anciana ante un acto de “amor rebelde” de su nieto.

El hecho conmovió el corazón de millones de personas, algunas a quienes les gustarían que sus abuelos deberían ser “eternos”, otras que perdieron a uno de ellos y otras tantas a quienes no les queda ninguno físicamente.

“Me tatué la firma de mi abuela y aunque a ella no le gustan los tatuajes...”, escribió Jorge Alejo Amores en su cuenta en la plataforma de contenido audiovisual más popular.

Su primera reacción fue una postura que reveló desaprobación. La ‘nona’ se puso seria y llevó su brazo a la cintura en tono de rechazo.

Sin embargo, segundos más tarde una sonrisa asomó en su rostro y “derritió” el corazón de los internautas. “¿Ya te la has puesto? ¿Pero eso no se quita?” preguntó.

Cuando el joven le respondió afirmativamente, ella agregó con asombro: “¿Siempre me vas a llevar en el recuerdo?”.

Y ante una nueva afirmación del nieto, la abuelita se inclinó para besar su antebrazo. “La amo” escribió él sobre el video que hizo viral a Ignacia Oro.

El episodio íntimo familiar, que podría ser considerado “cotidiano” fue furor en redes sociales causando gran impacto a los más de 1.8 millones de usuarios que reaccionaron con un “me gusta”.

“Ese beso vale mil”, “su carita al verlo haciéndose la enfadada pero se le escapa la sonrisa, muero”, “la ame cuando dijo ‘siempre me llevaras en el recuerdo?’ un amorsote, dios la bendiga siempre y donde quiera que este” fueron algunos de los más de 12 mil comentarios.

“No le gustan los tatuajes, pero la hizo feliz porque siempre ✨la llevarás en el recuerdo”, “No sé por qué pero me entró algo en los ojos”, “No ha podido enfadarse. Que amor” dijeron.

Otros aprovecharon a compartir sus experiencias: “Mi abuela también me besó el tatuaje que me hice por ella”, “Yo me tatué la flor favorita de mis abuelos y a veces mi abuela me pide verlo tan contenta y eso que no le gustan”.

Hubo quienes le aconsejaron a Jorge “atesora con tu vida ese ‘¿siempre me vas a llevar en el recuerdo?’”, “tatuaje del beso sobre la firma ya”.

Y otros también bromearon un poco con la reacción de la mujer: “Las manos en jarra cuando te ve el brazo jajaja”.

Días mas tarde, ante la viralización del clip, el joven compartió otro video junto a Ignacia en la que le pidió explicar por qué se había emocionado tanto, y sus sinceras palabras volvieron a generar ovación.

