En los últimos días, uno de los videos que más visualizaciones obtuvo en redes sociales fue el estremecedor momento que vivió una anciana en la puerta de un banco.

La mujer hacía fila en la vereda de una entidad bancaria, cuando de repente, fue víctima de un terrible episodio que quedó registrado.

Jubilaciones

Las fuertes imágenes que fueron publicadas en redes sociales mostraron el instante en que la abuela, era socorrida por un hombre mientras esperaban su turno para cobrar la jubilación.

Más de 26 millones de usuarios se paralizaron al ver que a la señora se le había metido nada menos que una rata en el cuerpo.

En circunstancias inexplicables, el roedor se le habría trepado y metido entre las prendas de vestir.

Cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, pidió ayuda al hombre que estaba delante de ella, quien cuidadosamente comenzó a separarle la camiseta del torso.

Fueron segundos de desesperación tanto para ella como para todos los presentes, hasta que el pequeño animal bajó corriendo por sus piernas y huyó velozmente hacia la calle.

Aunque se desconoce el barrio porteño en donde se desarrolló el lamentable episodio, en la filmación se pudo evidenciar que ocurrió en la entrada a una sede del Banco Nación.

Banco Nación

Las personas que esperaban detrás de la anciana, saltaron de terror al ver la rata bajando por la espalda de la abuelita y saltando en tierra firme.

Entre los más de 16 mil comentarios, los usuarios expresaron la impresión que les generó ver el clip de 19 segundos publicado en la red social de contenido audiovisual más popular de los últimos tiempos.

“Me desmayo”, “yo no estaría viva para contarlo”, “yo me sacó la ropa, no me importa estar en la calle”, “pobre doña, muchos hubiésemos estado a los gritos en su lugar”, dijeron algunos que destacaron la calma con que actuó la señora.

“A mí ya me están velando del infarto y ataque de nervios que me agarra”, “Mis aplausos a esta señora”, “cómo está tan tranquila?”, “es posible que yo me quedaría 3 semanas en la ducha si me pasa”, siguieron diciendo los usuarios.

