Ponerse manos a la obra en la búsqueda de un empleo, no es una tarea fácil. Y si encima, no se cuenta con una amplia experiencia laboral con la que llenar el currículum vitae, las personas tienden a desanimarse o pensar que será imposible conseguir un puesto bien remunerado.

Peter Yang, CEO de la web especializada en CV ResumeGo, leyó más de mil hojas de vida este último año, y decidió establecer los 7 elementos que pueden determinar el éxito o el fracaso en la búsqueda de trabajo.

En concreto, un buen currículum elimina cualquier dato innecesario para que un escaneo visual siempre encuentre algo destacable del candidato o la candidata. A continuación, con qué información de nuestra hoja de vida hay que tener mucho cuidado, si buscamos la aprobación de un empleador.

1 'Hobbies' e intereses irrelevantes

“Todo el mundo tiene un 'hobby' y la mayoría de la gente piensa que cuanto más único sea, más les hará destacar sobre otros candidatos”, explica Yang.

Sin embargo, al personal encargado de contratar a nuevos trabajadores no le importa cómo pasas tu tiempo libre. Lo que buscan es candidatos que cumplan sus requisitos laborales.

2 Demasiadas habilidades blandas ('soft skills')

El trabajo en equipo y la responsabilidad personal son habilidades blandas. Evidentemente, son habilidades buenas e interesantes, pero no se puede abusar de ellas en un currículum.

“Es mejor tener habilidades concretas (dominio de programas, de un determinado lenguaje HTML, etc) que muchas blandas”, añade.

3 Foto profesional

No es necesario incluir una foto. De hecho, hay inconvenientes potenciales si se hace. Puede dar lugar a juicios subjetivos en función del peinado o la ropa, impactando decisivamente en la decisión del reclutador.

4 Pronombres personales

La inclusión de pronombres personales como “yo” o “nosotros” es un error ya que está implícito que todo lo que se cuenta en el CV es sobre uno mismo.

5 Un tipo de email inadecuado

Incluir un email de una cuenta desactualizada o un correo poco serio puede tener repercusiones negativas.

6 Tu dirección postal

Muchos reclutadores priorizan a residentes en la localidad en la que se oferta el puesto de trabajo. Si aplicas desde otro lugar y estás dispuesto a mudarte en caso de contratación, no incluyas tu dirección postal.

7 Puestos de trabajo en más de 15 años

A no ser que seas un recién graduado o un ejecutivo con décadas de experiencia, no deberías incluir más de cuatro o cinco puestos de trabajo que abarquen no más de 15 años. Así se evita contar con puestos de trabajo desactualizados y se muestran al reclutador la experiencia y los logros laborales más recientes