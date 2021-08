El festival gratuito "We Love New York City", organizado ayer en el Central Park para celebrar el resurgimiento de la ciudad tras las restricciones sanitarias por la pandemia de coronavirus, debió ser suspendido tres horas después de su inicio por una tormenta eléctrica provocada por el huracán Henri que azota la región.

Por tal motivo, los 600.000 asistentes se quedaron con las ganas de disfrutar de los números centrales del festival, entre los que estaban Bruce Springsteen, Patti Smith, Paul Simon y Elvis Costello.

Según consignan diarios de Nueva York, la decisión fue adoptada por los organizadores poco después de las 20 horas locales, quienes optaron por desalojar el lugar ante el riesgo eléctrico.

Hasta entonces, habían pasado por el escenario la Orquesta Filarmónica de Nueva York, que interpretó "Rhapsody in Blue", de George Gershwin, y "New York, New York"; Andrea Bocelli, el grupo Journey; Barry Manilow, quien cantó su éxito "Copacabana"; y Carlos Santana, entre otros.

La celebración por la vuelta a la normalidad en la Gran Manzana se realizó pese a la altísima tasa de contagios ligada a la variante Delta de la Covid19.

El encuentro con transmisión en directo de la cadena CNN tuvo la particularidad de que la mayor parte de los tickets estuvo disponible en forma gratuita online con la obligación para todos los espectadores mayores de 12 años de estar completamente vacunados; mientras que los menores de la esa edad debieron presentar un hisopado negativo realizado en las 72 horas precedentes. (Télam)