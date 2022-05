La segunda etapa de la 18va. edición del Encuentro de Cine Europeo continuará este lunes con proyecciones gratuitas y presenciales en las salas porteñas de la Alianza Francesa y del Centro Cultural San Martín, en la ciudad de Rosario, San Miguel de Tucumán y en el partido de Tigre, además del acceso virtual.

La programación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tendrá lugar del 16 al 22 de abril, abrirá con la proyección de la película finlandesa “Damas de acero”, de Pamela Tola.

En tanto, en las salas de Rosario las películas se podrán ver del 19 al 29, en San Miguel de Tucumán del 19 al 25 y en el partido bonaerense de Tigre el 28 y 29.

Además, se podrá acceder a los filmes en forma gratuita online ingresando al sitio www.cineueargentina.com/ver-online.

“En la sombra”, de Fatih Akin (Alemania); “Fox in a Hole”, de Arman T. Riahi (Austria); “Lola”, de Laurent Micheli (Bélgica); “Excursión corta”, de Igor Bezinović (Croacia); “Un bocado exquisito”, de Christoffer Boe (Dinamarca); “Sanremo”, de Miroslav Mandic (Eslovenia, Italia); la francesa “La última lección”, de Sébastien Marnier, conforman los títulos de esta segunda parte.

Así como “Go for Broke”, de Marinos Sklavounakis (Grecia); “Bad Poems”, de Gabor Reisz (Hungría, Francia); la italiana “La vita facile”, de Orso y Peter Miyakawa; “Comunión”, de Anna Zamecka (Polonia); “Un fin del mundo”, de Basil da Cunha (Portugal); “Tigers”, de Ronnie Sandahl (Suecia); “Invisible”, de Ignas Jonynas (Lituania, Letonia, Ucrania, España); “Let There be Light”, de Marko Škop (Eslovaquia, República Checa); y “Her Job”, de Nikos Labôt (Grecia, Francia, Serbia). (Télam)