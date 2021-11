Los precios de los granos cerraron en baja la jornada en el mercado de Chicago, por una toma de ganancias por parte de los inversores y el cierre de posiciones de cara al feriado por el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, por lo que la plaza bursátil mañana no operará y el viernes tendrá una sesión acotada.

El contrato de enero de la soja cayó 0,51% (US$ 2,39) hasta los US$ 465,36 la tonelada, mientras que la posición marzo retrocedió por 0,56% (US$ 2,66) para ubicarse en US$ 469,31 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en la toma de ganancias y cierre de posiciones de cara al feriado de mañana en Estados Unidos, indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

No obstante, el reporte de nuevas ventas por 330.000 toneladas a destinos desconocidos moderaron la baja, que no mediar esta situación hubiera sido incluso mayor.

La harina de soja acompañó la tendencia bajista con un retroceso de 1,27% (US$ 5,07) hasta los US$ 394,18 la tonelada, mientras que el aceite exhibió una suba del 1,33% (US$ 17,64) y cerró a US$ 1.343,47 la tonelada.

Por su parte, el trigo cayó 2,24% (US$ 7,07) y concluyó la jornada a US$ 307,45 la tonelada, debido a una fuerte de toma de ganancias y cierre de posiciones.

Por último, el precio del maíz se retrajo 0,12% (US$ 0,30) y se ubicó en US$ 228,24 la tonelada, también por el cierre de posiciones y toma de ganancias. (Télam)