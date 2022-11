El ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró hoy que el exministro de la cartera, Martín Guzmán, "nunca planteó" hasta el momento del anuncio cómo eran las condiciones del acuerdo con el FMI y que "no hubo un flujo de información que yo haya recibido que permitiera analizar o colaborar en el mejor acuerdo posible para la Argentina".

En ese sentido, respaldó la versión del exjefe de la bancada en Diputados del Frente de Todos Máximo Kirchner, y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quienes manifestaron que Guzmán había actuado en forma inconsulta con el resto de integrantes del espacio a la hora de cerrar la renegociación de la deuda de US$ 44.000 millones que tomó la gestión de Mauricio Macri.

"El problema más profundo que generó la mayor discusión fue que el exministro nunca planteó, hasta el momento del anuncio, que había un programa que se dividía en dos: una primera parte de tres años con reembolsos y desembolsos, y una segunda parte de diez años", afirmó Massa en una entrevista con Futurock.

"No hubo un flujo de información que yo haya recibido y que permitiera analizar o colaborar en el mejor acuerdo posible para la argentina. Hubo un manejo con discreción que terminó con que el ministro planteara de un día para el otro cómo iba a ser el acuerdo", aseguró el titular del Palacio de Hacienda.

Días atrás, Guzmán señaló -en una entrevista radial- que cuando restaban cuatro días para el cierre del acuerdo con el FMI, la vicepresidenta y el diputado líder de La Cámpora dejaron de responder sus mensajes y que "se corrieron" de la negociación.

Sin embargo, Massa respaldó a ambos líderes y dijo que "sin dudas" los hechos ocurrieron como ellos plantearon, ya que "así llegó al Congreso el acuerdo", y que Máximo no es "un niño caprichoso" -como lo tildó Guzmán- sino una persona que "las cosas las discute y elabora" y "que no se cierra en una idea".

"Cuando llega el acuerdo al Congreso, el exministro plantea que si no aprobábamos el texto como él decía, se caía el acuerdo. Pero yo tuve una reunión vía Zoom con el equipo técnico del FMI en el que les pregunté si era así y me dijeron que no, que era mentira, que no necesitábamos que el texto fuera tal y como se había mandado al Congreso. Si no que en la medida en la que se aprobara el acuerdo, era importante para el acuerdo", dijo Massa.

Aun así, dijo que él apoyó el acuerdo, ya que "cuando uno es parte de un gobierno y tiene responsabilidad institucional, tenía la responsabilidad de darle al Gobierno la herramienta que necesitaba".

MIRÁ TAMBIÉN Misión comercial al Reino Unido de empresas de los rubros alimentos y bebidas

Por otra parte, al referirse a la reaparición pública del exministro formulando declaraciones, Massa dijo que "lo mejor es mantenerte en silencio y colaborar de la mejor manera y no entrar en la disputa política y pública".

Al respecto, recordó que al momento de dejar su cargo, Guzmán había dejado "reservas negativas, 12,4 (puntos porcentuales) de déficit fiscal, una inflación de 7,5 por ciento mensual y sin posibilidad de frente en caja a la mayoría de las obligaciones del Estado".

"De alguna manera, me parece que lo que generó la salida del ministro fue centralmente la imposibilidad de seguir llevando adelante un conjunto de decisiones económicas y un resultado que fue muy dañino en términos políticos y económicos para la Argentina", afirmó.

"Creo que es un momento que cada uno de los que integramos el Frente de Todos, más allá de que tengamos o no responsabilidad pública, seamos responsables y cumplir nuestro rol de la mejor manera", finalizó Massa. (Télam)