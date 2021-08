El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto informó hoy que Costa Rica habilitó a que empresas pesqueras argentinas puedan comenzar a exportar al país centroamericano, luego de un trabajo conjunto entre las autoridades sanitarias de ambos países y la Cancillería argentina.

La habilitación fue confirmada luego de un encuentro entre el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, y el ministro de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, Renato Alvarado, en el que también conversaron sobre la apertura de Costa Rica a carnes argentinas y oportunidades de cooperación en temas de genética y desarrollo de ganadería en zonas tropicales y subtropicales, peste porcina africana y cuestiones de género y juventud en zonas rurales de Centroamérica.

Acompañado por el embajador argentino Luis Eugenio Bellando, Neme mantuvo una segunda reunión con el ministro de Comercio Exterior, Andrés Valenciano, con quien coincidió en el enorme potencial para profundizar la relación comercial y ampliar la agenda de cooperación económica.

"El secretario le propuso al ministro la creación de una Comisión Binacional de Comercio, Inversiones y Relaciones Económicas para constituir un mecanismo de seguimiento de los temas de la agenda comercial bilateral a partir del desarrollo de estrategias conjuntas de mediano y largo plazo", informó Cancillería en un comunicado.

MIRÁ TAMBIÉN La industria textil creció 42,5% en el primer semestre del año

Las exportaciones argentinas a Costa Rica alcanzaron los US$ 37,3 millones durante el primer semestre de 2021 mientras que las importaciones llegaron a US$ 6,3 millones, por lo que el intercambio comercial de bienes arrojó un saldo positivo de US$ 30,9 millones. (Télam)