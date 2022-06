(Por Claudia Lorenzón) En su nuevo libro de cuentos, "El día menos pensado", Alejandra Laurencich aborda historias de mujeres que, atravesadas por deseos imposibles y por ciertas vulnerabilidades, se enfrentan a sus zonas más oscuras y a limitaciones que creían superadas, y también a sus aspectos más valientes, lo que les permite, según la autora, "salir victoriosas" y hasta poder brillar una vez superado el conflicto.

Una madre que no puede aceptar la limitación física de su hijo y recurre a una mentira para que pueda participar de un partido de fútbol; una joven escritora que se sabotea ante la posibilidad de disfrutar de un lugar de ensueño donde poder escribir; una profesional que se ve defraudada en su valoración ante la presencia de una mujer más joven, y una mujer que se siente imposibilitada de explicarle a un joven extranjero qué es el peronismo, conforman este libro, en el que también aparecen relatos donde se juegan los vínculos familiares.

Autora de los libros "Historias de mujeres oscuras", "Coronadas de gloria" y "Las olas del mundo" y creadora de la revista literaria La Balandra, Laurencich dialogó con Télam acerca de la gestación de este nuevo libro de cuentos que lleva por título "El día menos pensado" y publica Alfaguara.

- Télam: ¿Qué inspiró estos relatos donde en su mayoría las mujeres quedan atrapadas por sus limitaciones internas y zonas oscuras?

- Alejandra Laurencich: Siempre me gustó trabajar sobre esas zonas oscuras quizá no confesadas, esas zonas de la interioridad que todo ser humano tiene, que no confiesa, no expone, pero están. En este caso las mujeres de estos cuentos protagonizan actos ruines pero también heroicos en muchos casos, porque creo que el o la que transita una zona de oscuridad puede salir victorioso de alguna manera. Muchas veces esos duelos contra la adversidad o lo más oscuro del ser humano es lo que permite después brillar o sacar a la luz cosas muy buenas.

- T: En el primer cuento "Alma oscura", una mujer no puede aceptar las limitaciones físicas que tiene su hijo. ¿Hasta dónde puede llegar la desesperación de una madre en una circunstancia como esta?

- A.L: Parto del postulado de que los padres son capaces de las mayores proezas y las peores bajezas para que su hijos sean felices. Toda madre o padre sano desean que sus hijos vivan rodeados de amor, aceptación y sean felices, pero en este cuento abordo la historia de una madre que ha sufrido muchísimos avatares. Si bien su hijo podría ser considerado un campeón por todo lo que logró vencer por su enfermedad, la madre intenta que también pueda ser admitido en otro círculo que es el del aplauso a lo físico. Ella empieza a llevar a su hijo a un entrenamiento en el que lo exponen a las mismas exigencias que los demás, y la mujer se desespera y al tratar de ponerlo en una posición ventajosa, urde una mentira. En este cuento me interesó la posición del chico inocente, un alma noble que está mas allá del resentimiento de los adultos de encajar en jerarquías, como destacarse en lo físico que es lo que aplaude la sociedad.

- T: En el segundo cuento, una escritora logra ir a un lugar "soñado" para concentrarse y escribir, y toda la seguridad y buena predisposición que parece tener para hacerlo, estando sola, se desvanece. ¿Hay algo del inconsciente que se entromete para sabotear un deseo o un momento largamente esperado?

- A. L: En este cuento que fue premiado en un concurso de España trato de mostrar que por más ideal que sea el escenario al que vamos, si arrastramos nuestros propios fantasmas pasamos experiencias de terror. La protagonista va con culpa por cosas que le decía la madre. Cualquier destello de incertidumbre o inseguridad dispara lo que dispara y ella se encuentra saboteándose en forma inconsciente y termina pagando un costo muy alto por haber podido tener ese lugar soñado para trabajar.

- T: En el cuento que da título al libro se da una situación que deja a la protagonista tambaleando en sus convicciones. Es una mirada hacia la valoración de la mujer en la sociedad actual.

- A.L: Quise trabajar la situación de una mujer que en la plenitud de su vida, no solo física, sino también profesional, con su pareja, como amiga, se ve enfrentada a una valoración diferente por parte de la gente que mas confianza le genera, su marido y su íntimo amigo y entonces se pone en jaque todo lo que ella es, pero es dejada de lado cuando aparece otra mujer que tiene buenas formas físicas. Muchas mujeres saben que tiene gran importancia tener buen desempeño en todos los aspectos, pero parece ser que lo físico sigue atrayendo un poco más. Esa también es una batalla porque se ve permanentemente en los anuncios publicitarios, en los comentarios de gente que parece muy progre, la valoración tan burda de lo físico que había en otras décadas y sigue prevaleciendo.

- T: En otro de los relatos, unas hermanas mellizas van de vacaciones al mar con sus padres y hermanos. Creo que se juega algo de las niñas que tienen la posibilidad de acceder a un veraneo soñado por muchos niños, con playa y mar, pero que no es de su agrado, porque ellas disfrutan con la lectura y no son totalmente comprendidas por los adultos.

- A.L: Se juega esa especie de doble vara con la que se manejan algunos padres que quieren que sus hijos desarrollen intereses, se formen culturalmente y sean felices con sus elecciones, pero qué pasa cuando un chico o una chica pasa mucho tiempo leyendo, lo cual inquieta a los padres. Entonces se les intenta enseñar que la cultura es algo bueno, pero no se les permite leer a su gusto. La pregunta es cómo un niño puede ser feliz en un mundo tan esquemático en sus exigencias.

- T: El peronismo también aparece entre los relatos como esa imposibilidad de explicar qué es ese movimiento político para un extranjero.

- A.L: Me venía dando vueltas la idea de que explicar el peronismo era sumamente difícil porque muchas veces se cae en la burla, sobre todo cuando es visto por alguien que no vivió en el país. Convengamos que en Argentina desde hace muchas décadas el peronismo nos atraviesa, uno puede estar en contra, a favor, tener una posición distante, pero el peronismo es algo tan argentino como el mate o el ahorro en dólares. Siempre veía que los extranjeros, por más que vivieran acá, tenían una visión muy foránea sobre lo que significa ese movimiento, y entonces surgió esa imposibilidad de definirlo. Entonces busqué armar una escena en la que una mujer, que no es fanática ni está completamente en contra de ese movimiento, trata de contarle a un jovencito inglés qué es ese término y en ese tratar de explicarlo piensa todo lo que significó en su vida y lo que representó en su familia, que está completamente dividida como está el país, a favor y en contra.

- T: El cuento "Ved que bello resplandor" opera sobre lo dicho, que tiene que ver con lo que una hija desconoce de su madre. En este relato ¿trabajás para que el lector complete la historia? ¿Cómo te interpela ese vínculo autor-lector?

- A.L: Aparece un entorno socialmente idílico, en cuanto a lo que es la Navidad para esa época y para una niña de cierta posición social, donde todo parece de felicidad suprema y no hay lugar para tristezas y desencantos. En ese entorno de consumo y felicidad cantada, ella ve en la mirada de su madre una tristeza que no le parece justa para ese momento y se pregunta qué le pasa, se siente resentida por lo que le pasa a su madre. Los hechos la llevan a enfrentar una situación de decepción, de desesperación ante la imposibilidad de cambiar las cosas. Siente la identificación con su madre, se enfrenta a lo oscuro, al dolor, a la tristeza y se da cuenta que quisiera pasar por alto esos momentos y solamente mirar el mar. (Télam)