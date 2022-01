El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, aseguró hoy que su distrito tiene "ocupación casi plena" y auguró que, pese al aumento de contagios y cantidad de testeos, "todo está encaminado a que sea una de las mejores temporadas de los últimos años".

"Estamos con ocupación casi plena y con gran cantidad de reservas para todo enero y parte de febrero, y además nos acompaña el clima. Todo va encaminado para que sea una de las mejores temporadas de los últimos tiempos", dijo hoy el jefe Comunal en declaraciones a FM La Patriada.

Barrera comentó que se está implementando el pase sanitario para lugares cerrados y eventos masivos, y que cuentan con "la asistencia de la provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Salud, con las postas sanitarias que recorren todo Villa Gesell".

En ese sentido, precisó que las postas ayudan a concientizar sobre la campaña de vacunación contra la Covid-19 y también sobre la necesidad de mantener las medidas de cuidado.

"Se viene trabajando hace varios meses para que la temporada se desarrolle de la mejor manera posible", dijo, y adelantó que se reunirán los intendentes de la zona atlántica "para hacer una primer evaluación de la temporada como lo hacemos siempre, y allí veremos los planteos y recomendaciones del Gobierno provincial".

Si bien destacó que esta temporada "marcará un antes y un después en el turismo de la región" por la cantidad de turistas, reconoció que registran "un crecimiento exponencial de testeos y casos positivos".

"El 14 de diciembre teníamos 3 casos activos y hoy tenemos alrededor de 600, aunque ninguno requirió internación, por eso la importancia de la vacuna", indicó.

Al ser consultado sobre el intendente de Pinamar, Martín Yeza, quien adelantó que no pedirán el pase sanitario en su distrito, Barrera señaló que "es una norma provincial que debemos cumplir todos los intendentes. No me extraña que Yeza no lo cumpla, es una gran irresponsabilidad".

En ese punto, agregó: "Ellos (En Pinamar) testean de 7 a 10.30 de lunes a viernes, y gran parte de turistas y vecinos de Pinamar se vienen a hisopar a Villa Gesell, nosotros lo hacemos de lunes a lunes de 8 a 20.

"Ponen en riesgo a quien va a Pinamar y a los pinamarenses, y a nosotros tampoco nos conviene, porque lo que nos conviene es que toda la zona atlántica coordine de la mejor manera", concluyó. (Télam)