La Mesa de Género de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), presentó hoy las acciones para el 2022, que se centrarán en la equidad de género, incorporación laboral del segmento lgbtiq+ y sumar a las asociaciones más mujeres, que ocupan el 54% de los empleos de la actividad, pero solo 5% de ese total tiene lugares de decisión.

Esas estadísticas del Estudio de Impacto Económico que produce el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, en sus siglas en inglés), en colaboración con Oxford Economics, se replican en Argentina y muestran lo que se denomina el "techo de cristal" que impide el igualitario desarrollo de las mujeres.

"Es difícil romper ese techo pero lo vamos a lograr", sentenció la secretaria de Promoción Turística del Ministerio de Turismo y Deportes, Yanina Martínez, durante la presentación que organizó la Mesa de Género de la CAT, la primera de este tipo y que se formó durante la pandemia.

Martínez, invitada especial al evento realizado en un hotel céntrico de la ciudad de Buenos Aires, dijo en referencia a ese denominado "techo de cristal", que las mujeres muchas veces se autolimitan porque "hay patrones culturales, por lo que sin duda no es fácil de pulverizar".

"Además, es bueno el acompañamiento de los hombres, que no crean que somos una competencia, si no que venimos a trabajar, por eso, que nos dejen espacio", reclamó.

"A nivel global no sucede nada distinto de lo que está ocurriendo en la Argentina en cuanto a las mujeres, aunque hemos crecido y avanzado, pero ese techo de cristal del que todo el mundo habla está, es un obstáculo, y lo que tenemos que hacer es romperlo y seguir teniendo las mujeres esa autoestima, ese deseo de seguir avanzando hacia los derechos, y nada mejor que hacerlo a través del acceso a la educación", añadió.

La funcionaria aseveró que "la deuda que hoy hay en el mundo es con nosotras", y en ese sentido enfatizó que hay que "seguir conquistando, porque mas que de lucha, yo hablo de conquista".

Celebró así la importancia de los tres ejes que viene realizando la Mesa de Género de la CAT, y bajo ese paraguas dijo que se "puede trabajar con el Ministerio de una manera muy articulada".

"Como mujeres líderes y empoderadas tenemos que poner en la mesa estos temas: hacia dónde vamos, qué queremos, cómo crecemos, y cómo aumentamos esto de la equidad de género", expresó.

La secretaria de la CAT, Laura Teruel, que hizo la presentación de los participantes, explicó que "esta Mesa de Género, que es bien diversa, trabaja para incluir el género como totalidad".

"No quiero que me digan ´Feliz Día´, porque el día de la mujer es todos los días, y realmente las mujeres, sobre todo en nuestro ámbito empresarial, que somos dadoras de empleo, que trabajamos para integrar espacios de decisión en las instituciones, que llevamos adelante nuestras familias, tenemos esas múltiples tareas", precisó.

Recordó el trabajo realizado por la Mesa durante la pandemia, cuando fue creada, donde surgieron debates, proyectos "nutridos con la riqueza de distintas personalidades".

Por su parte, Fernando Gorbarán, presidente de la Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones y Congresos (AOCA), señaló que quienes conducen tienen "una gran responsabilidad en esta temática que tiene que comprometer a todos".

"Somos los líderes los que tenemos que generar el cambio, la sociedad no cambia, las empresas no cambian si los que dirigimos las empresas, los que dirigimos las entidades no cambiamos", subrayó.

El primero de los ejes para 2022 lo desarrolló Valeria Cano, de la Asociación Argentina de Parques de Atracciones, y será "convocar sumando más mujeres en todas las asociaciones".

"Ese objetivo fue uno de los primeros y estamos ahí, porque hay muchas que nos fuimos sumando en el camino, yo soy nueva, y ese es uno de los grandes objetivos, seguir convocando a las mujeres, seguir poniendo voces en toda la argentina", precisó.

Cano explicó que "no solo es género, sino también inclusión y participación" para lo cual "este año queremos pasar de la teoría a la acción poniendo voces a las mujeres".

El segundo eje fue desarrollado por Pablo De Luca, presidente de la Cámara de Comercio Gay Lésbico Argentina (Ccglar), e implica el generar oportunidades laborales para el segmento Lgbtiq+..

En ese sentido, recordó que "la población trans no accede a un trabajo en un 80% de los casos, el 60% ejerce el trabajo sexual; y su expectativa de vida hoy en la argentina es de 40 años, por ello es el momento de que el sector debe plantearse que cosas podemos hacer por ellos".

"La educación es el primero de los pasos para que las chicas y chicos trans se incorporen al mercado laboral, y ahí tenemos todos una oportunidad de generar impacto social real, y es el eje que venimos conversando con cada uno de los compañeros y compañeras de la comisión", agregó.

Por último, la explicación sobre el tercero de los ejes estuvo a cargo de Mercedes Lanzani, también de AOCA, quien apuntó a que el objetivo es "la equidad de género".

"Decidimos traer esta temática para poder brindar el trato justo a las personas de acuerdo a sus necesidades y particularidades. Equidad de género es un concepto que surge de la igualdad y ambos términos buscan promover justicia, y también son un medio para llegar a la igualdad", desarrolló.

Para esto se realizarán conversatorios, talleres y webinars con el fin de "reducir la brecha de género para el crecimiento de las organizaciones" y "promover un ambiente laboral equitativo, con capacitaciones para que los líderes entiendan que aumentar la reputación de las empresas, mejorar la productividad de los equipos, incrementar la innovación, retener talentos, aumenta el crecimiento económico de esas organizaciones".

Lanzani agregó que con este eje "debemos pasar a la acción" y para ello se analizan distintos puntos, como "cambiar los método0s para atraer el talento, trabajar en currículas o CV ciegos donde se hace hincapié en las habilidades sin pedir el género, garantizar la integración de todo el personal, brindar equidad en el desarrollo profesional, y mejorar el acceso a los cargos", entre otros.

.

(Télam)