Más de 60 expertos internacionales recorren desde hoy y hasta el 27 próximo nueve bodegas de Mendoza en el marco del World's Best Vineyards, un evento similar a un "mundial de vinos", que premia y posiciona a las mejores bodegas del mundo, y en cual una bodega mendocina ya logró tres veces consecutivas el primer puesto.

Se trata de especialista en enoturismo del mundo, quienes confeccionaron la prestigiosa lista que destaca las mejores experiencias vitivinícolas a nivel global y que será comunicada el 26 de este mes.

La sommelier mendocina María Laura Ortiz, al frente de la entrega de premios a realizarse por primera vez en Argentina, dijo al respecto: “Ya tenemos a cinco de Argentina (tres están en Mendoza) entre la ubicación 51 a la 100".

"Ahora, falta dar a conocer el Top 50 del mundo, y creemos que vamos a tener varias más bodegas posicionadas allí", añadió.

Según Ortiz "no se vota a los mejores vinos, sino a las mejores experiencias enológicas”, junto a otros ítems que llevan a calificar a las 100 mejores bodegas del mundo.

El británico Andrew Reed, creador y director del evento en 2008, que en su edición 2021 tuvo millones de seguidores en redes sociales, consideró hoy que World's Best Vineyards "va a posicionar a Mendoza, que tiene excelentes vinos de primera clase".

Para la ministra de Turismo mendocina, Nora Vicario, “es muy importante para Mendoza, que trabaja para ser destino turístico internacional y porque las miradas del mundo de la industria vitivinícola y del turismo están esta semana en nuestra provincia”.

“Empresarios, periodistas especializados y críticos del vino de los cinco continentes experimentarán, además la gastronomía, la cultura y de toda la experiencia que rodea a la bodega”, comentó la ministra.

En Mendoza, hay más de 170 bodegas abiertas al turismo ya través de las nueve que visitaran en zonas de Luján, Valle de Uco y Maipú “tendremos una ventana al mundo”, señaló.

Ortiz también hizo referencia al impacto que tienen los establecimientos vitivinícolas que forman parte del listado: “Es muy importante para las bodegas ser parte de este ranking. Por ejemplo, desde que Zuccardi se convirtió en el número 1 de esta lista, las reservas están casi agotadas".

" Eso no es sólo un beneficio para este establecimiento", aclaró la sommelier, y explicó que "la gente viene acá y visita también otras bodegas, se aloja en un hotel, etcétera. Esta es la parte interesante, porque hacemos un turismo de industria, no solo de vinos. Acá no se vota a los mejores vinos, acá se vota la mejor experiencia integral enológica". (Télam)