La temporada de verano comenzó hoy oficialmente en Mar del Plata, con la tradicional bendición de las agua, que se realizó en la playa Varese, en un acto encabezado por el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, y el obispo marplatense, Gabriel Mestre.

Tras la ceremonia religiosa, que se realiza cada 9 de diciembre en el inicio de temporada y en la que tocó la banda sinfónica municipal, Montenegro invitó a "seguir trabajando y empujando juntos".

"Los marplatenses debemos seguir poniendo el hombro, ya que es la única forma que conocemos para salir adelante en una temporada que es muy importante por las fuentes de trabajo", afirmó el intendente.

También participó del acto el presidente del Ente Municipal de Turismo (Emtur), Bernardo Martín, quien aseguró que "Mar del Plata se prepara para lo que será un verano excepcional", en referencia a la cantidad de turistas que se espera para la temporada veraniega.

"Por lo datos que venimos recogiendo y los movimientos que venimos observando por estos días, nos hace pensar que tendremos un verano muy bueno, excepcional", comentó el funcionario.

Sobre la aplicación del pase sanitario que comenzará a regir, señaló que "para ingresar a Mar del Plata no se pedirá nada, el turismo no contagia, el turismo contagia trabajo”, y agregó que aún no está definido el protocolo, pero aclaró que el pase será para los eventos masivos.

"Quienes deberán controlar el pase sanitario serán cada uno de los prestadores de las actividades, eventos masivos, culturales, deportivos y de recreación", explicó, y exhortó a "seguir cuidándonos, manteniendo la distancia, el uso de alcohol en gel, el lavado de mano, para que podamos tener una temporada que tanto anhelamos". (Télam)