El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, destacó hoy la tarea realizada por el equipo que trabajó en la confección del Pre Viaje, y resaltó "la importancia de esta política pública que, sin dudas ha marcado un antes y un después, un punto de inflexión en el Turismo de la Argentina".

En declaraciones a Télam en el marco de la FIT 2023 que se lleva adelante en la Sociedad Rural de Palermo, Lammens puntualizó que "este trabajo realizado por el equipo que me acompaña, ha sido copiado en otros lugares del continente y al haberlos homenajeado hoy, es una manera de poner en valor el Pre Viaje en términos económicos y lo que significó para las economías regionales".

"Por eso - dijo- hoy quisimos poner en valor a los destacados que hicieron el Pre Viaje, que son egresados de la Universidad Pública, que son talentos argentinos, que seguramente ganarían más dinero si estuvieran en el sector privado, pero que sin embargo están en la función pública porque les gusta, porque tienen su vocación puesta ahí".

Agregó que "me parece que era importante destacar un programa que fue virtuoso y qué marcó un antes y un después en la historia del Turismo y que fue hecho por argentinos formados en Universidades Nacionales".

MIRÁ TAMBIÉN Jujuy contará antes de fin de año con un tren propulsado a energía solar entre Volcán y Tilcara

Lammens también distinguió, en un acto posterior, al corredor de Fórmula 3 Internacional, Franco Colapinto, nombrándolo "Embajador de la Marca País" en el mundo.

"Lo de Franco es una satisfacción personal, porque con Franco venimos hace dos o tres años trabajando, apoyándolo, es un profesional enorme, con un talento extraordinario y además es un chico de una humildad maravillosa que, no tengo ninguna duda, va a llegar a la Fórmula 1", afirmó Lammens.

Añadió que Franco "tiene una constancia, un profesionalismo, con todo el esfuerzo de una familia atrás, que está desde los catorce dando vueltas por Europa persiguiendo el sueño de la Fórmula 1 y no tengo ninguna que va a llegar y para eso hace falta que haya atrás un Estado nacional que lo acompañe. Competimos en desigualdad de condiciones con los países centrales, pero lo que tiene Argentina es un potencial enorme y la decisión política de volver a poner a Argentina en el circuito de la Fórmula 1".

Por su parte Colapinto señaló que está "muy orgulloso" de ser el embajador de la Marca País, ya que "es lo que siempre soñé, llevar la marca de país mañana y la bandera argentina a lo más alto en el deporte que amo, llevarla junto a mi sueño de llegar a la Fórmula 1".

"Hice mucho esfuerzo para correr en Europa y al final, con todo esto hermoso que está pasando, tantos fanáticos argentinos haciendo fuerza, tanta gente que disfruta de mis éxitos, que estoy, más que nada orgulloso y no puedo pedir más, no me esperaba nunca algo así", apuntó.

Y concluyó diciendo que "ser el embajador de Marca País, en una lista en la que también están Messi y otros deportistas muy exitosos, es para mí eso un gran orgullo y voy a seguir trabajando duro para darle los mejores resultados a la Argentina y a todos los argentinos". (Télam)