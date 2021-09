Dieciocho atractivos turísticos de La Rioja compiten para estar entre las 7 Maravillas de la provincia, tras quedar finalistas en un concurso que comenzó con 83 propuestas de los 18 departamentos riojanos, y cuyo resultado se conocerá el lunes próximo en el Día Mundial del Turismo, al cierre de una semana plena de actividades culturales, artísticas y gastronómicas.

La competencia sigue la línea iniciada en 2011 por la organización The New 7 Wonders, que determinó las Nuevas 7 Maravillas del Mundo en naturaleza, entre ellas las Cataratas del Iguazú (por Argentina y Brasil), y a lo que siguió a nivel doméstico la elección de las 7 Maravillas Naturales de Argentina, en 2019, donde no participó ese atractivo misionero.

En esa oportunidad, La Rioja logró un lugar gracias al Parque Nacional Talampaya, por lo que esa reserva que está en Villa Unión y hubiera sido una carta fuerte del departamento Felipe Varela no participa en el certamen provincial, y en su lugar el municipio postula al Cañón del Triásico, en Banda Florida.

El certamen -primero de este tipo a nivel provincial en el país- impulsado por el Gobierno riojano y puesto en marcha por su Secretaría de Turismo, tiene desde su inicio la participación de miles de personas en todo el país.

La elección se hace mediante el voto online, a través del sitio www.7maravillasriojanas.com, donde es obligatorio elegir siete de los atractivos postulados, hasta el lunes venidero inclusive, Día Mundial del Turismo.

Quienes voten estarán además participando por un viaje con todo incluido para dos personas para conocer el Parque Nacional Talampaya, Patrimonio de la Humanidad y una de las 7 Maravillas de Argentina.

En el marco de esta selección de maravillas, desde mañana y hasta el lunes 27 La Rioja desarrollará ferias, capacitaciones, exposiciones, espectáculos y muchas otras actividades para celebrar la Semana del Turismo.

Durante estos días la gente podrá disfrutar de shows gastronómicos, clases abiertas de cocina, intervenciones artísticas, presentación de productos turísticos y espectáculos de todo tipo en el flamante Paseo Cultural Barros, inaugurado hace pocas semanas en la ciudad capital.

Otros atractivos finalistas son, además del Cañón del Triásico, las Termas de Santa Teresita (departamento Arauco), Cascada de Abrastain (Capital), Gruta Virgen del Valle (Castro Barros), Las Ollitas (Chamical), Quebrada del Agua Negra (Chilecito), Mina La Mejicana (Famatina), Quebrada de Los Cóndores (Ángel Peñaloza), Quebrada del Chorro (Belgrano).

La lista de 18 -uno por departamento- se completa con Sierra de Tuani (Facundo Quiroga), El Túnel (Lamadrid), Quebrada de Ambil (Ocampo), Salana (San Martín), El Chiflón (Independencia), Quebrada del Vallecito (Vera Peñaloza), La Olla (San Blas de Los Sauces), Río Huaco (Sanagasta)y Laguna Brava (Vinchina).

El gobernador riojano, Ricardo Quintela, dijo que todos están "ansiosos" y quieren "saber ya cuáles fueron las seleccionadas" en una competencia en que la "habrá sido difícil elegir, ya que los 18 finalistas tienen méritos para estar en esa lista tan selecta, pero sin dudas el producto final nos representará a todas y todos los que queremos y creemos en el turismo riojano”.

En cuanto a las actividades previas, durante la Semana del Turismo en la provincia, señaló que “este evento es de vital importancia para el turismo riojano y también nacional, ya que la difusión de nuestra gastronomía y nuestras bellezas naturales generan trabajo y movimiento en toda la zona”.

Para el secretario de Turismo de La Rioja, José Rosa, "crear nuevos productos turísticos ayuda a la provincia a hacerse más conocida entre los potenciales visitantes, por eso concursos como este de las 7 Maravillas son tan importantes".

El funcionario dijo a Télam que la importancia radica en que "son elegidas por la gente que ya nos conoce y puede dar fe de la belleza de estos lugares".

"Esperamos que muchos turistas vengan a visitar a nuestras maravillas, tanto a las 7 que serán elegidas como a todo el resto que estuvo participando en el concurso", agregó. (Télam)