La explotación de la mina de oro La Mejicana con el uso del cablecarril no llegó a extenderse en el tiempo ya que, en 1914, a menos de 10 años de inaugurada la megaobra tansportadora, la empresa inglesa The Famatina Company no pudo sostener la explotación debido a la crisis internacional que se desató con el inicio de la Primera Guerra Mundial.

Unos años más tarde se formó un conglomerado empresarial que tomó la posta bajo la denominación de Corporación Minera Famatina, que apenas consiguió perdurar otra década.

Así, en 1927 se apagaron las calderas, se frenaron las vagonetas y los cables comenzaron a oxidarse.

El cablecarril dejó de funcionar y, según la opinión de muchos investigadores, se trató de un sistema sobredimensionado para la poca cantidad de mineral que se extraía de la mina.

Si bien por unos años más se siguió trabajando para sacar oro y plata bajo el antiguo método de carga a lomo de mulas, a mediados del siglo XX el sueño terminó; pero la obra sigue en pie hasta nuestros días.

En la actualidad se pueden visitar los museos y los tramos de la obra, pero no está habilitada la circulación de las vagonetas. En auto puede accederse a las estaciones 1 y 2, mientras que en camioneta o vehículo 4x4 se puede llegar a las estaciones 3 y 9, esta última desde el departamento Famatina.

Desde estas dos estaciones, los más audaces pueden acceder hacia las número 4, 5, 6, 7 y 8 mediante trekking, mountain bike o en moto, aunque se recomienda solicitar la ayuda de guías turísticos para quienes no tienen experiencia en montañismo o conocimiento de la zona.

En las Estaciones 1 (a metros de la Terminal de Omnibus de Chilecito) y 2 (El Durazno), el público puede visitar las muestras museológicas que detallan el valor y la envergadura de la obra.

Materiales, fotografías, testimonios, piezas originales que sobrevivieron al gran saqueo que sufrió a lo largo del tiempo dan testimonio de la riqueza que se extrajo desde las fauces del cerro Famatina para sostener el modelo extractivo de los imperios europeos.

Se puede acceder a mapas virtuales y datos útiles para visitar la zona en: https://linktr.ee/chilecito.turismo (Télam)