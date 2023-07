El retorno del tren entre Mercedes y Tomás Jofré, convertido ahora en el primer tren turístico de la provincia de Buenos Aires, fue posible a un trabajo conjunto entre Trenes Argentinos Capital Humano, a cargo de Damián Contreras, presidente a su vez de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (FASE), y Trenes Argentinos Operaciones, que encabeza Martín Marinucci.

Ambas empresas, dependientes del Ministerio de Transporte de la Nación, contaron con el apoyo tanto del ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, oriundo de Mercedes, como del intendente de esa ciudad, Juan Ignacio Ustarroz.

La recuperación del tren "es un ejemplo de trabajo colectivo para promover el desarrollo de un pueblo porque la unidad y la sinergia de diferentes áreas del Estado, sindicatos, instituciones y vecinos nos permiten fortalecer el perfil turístico, histórico y cultural que queremos para nuestra ciudad", dijo a Télam Ustarroz.

"Con esa sinergia, con esa fuerza, con esa energía, logramos que Mercedes tenga un tren turístico", agregó el intendente, quien agradeció "al ministro del Interior "Wado" De Pedro y a todo su equipo porque hubo mucho trabajo".

Daniel Serra, un ex policía, hoy jubilado, que lleva el ferrocarril en la sangre, fue uno de los vecinos que más hizo para que las formaciones vuelvan a hacer, al menos, esta parte del recorrido.

"Esto es parte de la vieja traza del Ferrocarril Midland. Cuando me vine a vivir a Mercedes, en 1960, todavía pasaban los trenes, pero luego, cuando el ramal se levantó, me propuse hacer lo posible para que La Trocha no cayera en el olvido", explica con entusiasmo, mientras la dupla del Alerce ingresa lentamente a la renovada estación.

"Yo mismo me fabriqué una zorra y empecé a recorrer las vías dispuesto a cuidarla, a que no desaparezca. Me decían 'loco', pero después de mucho trabajo, de muchas peleas y con la predisposición que pusieron tanto Contreras, como Marinucci como el ministro Giuliano, finalmente hoy el tren es una realidad y estoy seguro que muy pronto, vamos a tener más novedades", argumenta Serra, quien hoy es el encargado de tocar la campana que da salida a la formación, en cada una de las estaciones.

Desde Trenes Argentinos destacaron que esta iniciativa, además de aportar un nuevo trayecto para los usuarios, resulta de gran impulso para la economía y el turismo local, dado que facilitará tanto el acceso como la llegada de nuevos visitantes.

Para poder llevar adelante el proyecto tuvieron que ser remodeladas las estaciones de Mercedes y Altamira, mientras que en Tomás Jofré se construyó una nueva al lado de la antigua.

Se realizaron tareas de construcción y reacondicionamiento de edificios, instalaciones, senderos y accesos, con el objetivo de rescatar el valor cultural e histórico de estos espacios.

En el caso de la terminal de Tomás Jofré, se construyó un nuevo edificio de estación, que incluye boletería, depósito, sanitarios para personas con discapacidad, un nuevo andén y accesos que garantizan la circulación de todos los pasajeros.

La formación que realiza el recorrido, denominada dupla 9622, fue puesta en valor en los últimos meses por el personal de Trenes Argentinos Capital Humano y se renovó completamente, tanto a nivel interior como exterior, con intervenciones sobre la chapa, pintura integral, limpieza profunda y acondicionamiento de tapizados y pisos, entre otros trabajos.

Paralelamente a este servicio turístico, actualmente se están desarrollando trabajos preparatorios para recuperar la traza de la línea Belgrano Sur a lo largo de 50 km del Ramal G, entre Villars y Mercedes.

Las obras apuntan a reanudar la prestación de servicios regulares de pasajeros en ese tramo.

Hoy en día, los trenes llegan hasta Villars por lo que se trabaja en la recuperación del Ramal G4 entre Villars y Navarro. (Télam)