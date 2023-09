La llegada de la Guía Michelin a la Argentina despertó un fuerte interés entre los más de 100 participantes del workshop anual Visit Latin America en Bruselas, Bélgica, informó hoy el Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur).

"La llegada de la Guía Michelin al país fue recibida con mucho interés por los operadores, quienes manifestaron que sería un argumento importante en el momento de concretar las ventas hacia Argentina", aseguró el secretario ejecutivo del Inprotur, Ricardo Sosa.

A fines de julio el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, anunció la llegada de una de las más prestigiosas guías del mundo en gastronomía a la Argentina, que se convirtió así en el primer país de habla hispana de Latinoamérica en ser incluido.

En su primera incursión en el país sus inspectores examinarán y recomendarán los restaurantes de calidad de la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza, donde los elegidos se conocerán el 24 de noviembre.

MIRÁ TAMBIÉN Fabiani pone foco en la educación y en las herramientas tecnológicas de enseñanza

"Sin dudas, esta es otra gran noticia para el turismo y la gastronomía de nuestro país", completó el directivo del ente público-privado creado en el marco de la Ley Nacional de Turismo 25.997.

El workshop se concretó en la residencia del embajador argentino, Juan Carlos Valle, y contó con la participación de 16 destinos latinoamericanos que se reunieron para presentar las novedades turísticas de la región.

El encuentro, organizado por Air Europa Bélgica y el aeropuerto de Bruselas, contó además con la presencia de embajadores y personal diplomático de las diferentes representaciones en esa capital europea.

Durante las reuniones "one to one" con profesionales belgas, Inprotur presentó la variada oferta turística del destino haciendo hincapié en las experiencias gastronómicas y enológicas que ofrecen las diferentes regiones del país.

Asimismo, Argentina ofreció a los asistentes cuatro catas de vino que recorrieron algunas de las cepas más emblemáticas del país: torrontés, malbec y pinot noir.

También, durante el networking hubo espectáculos artísticos de la región donde se destacó el tango por parte de Argentina. (Télam)