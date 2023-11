El director nacional de Planificación y Desarrollo Turístico de la Nación, Sergio “Keko” Castro, sostuvo que “como nunca, el sector turístico tiene una elección muy sencilla” de cara al balotaje ya que mientras Sergio Massa plantea “más desarrollo federal, generación de trabajo y oportunidades”, Javier Milei no le otorga al tema “ninguna importancia, lo borra del mapa”.

“Estamos ante dos modelos, uno en el que al turismo se lo borra del mapa, que cree que es algo que no tiene ninguna importancia, dicho por sus propios jugadores y demostrado en no hablar, en no decir, en no conocer”, expresó Castro en una entrevista con Télam Radio.

Agregó que desde el oficialismo, se confronta a Milei “con un candidato a presidente como Sergio Massa que otorga importancia al turismo, de lo que genera como industria, de lo que es como generador de trabajo, de lo que es como generador de oportunidades, de lo importante que es para el desarrollo federal del país”.

“Y además, obviamente, de la importancia del turismo en lo que tiene que ver con la importancia de la receptividad, es decir, la generación de divisas”, apuntó.

MIRÁ TAMBIÉN Fernando Gray recibió a José Ignacio de Mendiguren y juntos recorrieron instalaciones de importante empresa

El funcionario destacó además la visión de “unidad nacional” que sostiene el candidato de Unión por la Patria (UxP), en sintonía con el escenario planteado por el sector turístico durante la gestión ministerial de Matías Lammens, y que cuenta con el “acompañamiento” de las distintas expresiones público privadas.

“El acompañamiento habla de la visión de nuestro candidato a presidente, de entender que es el momento de unión nacional, de abrir los brazos y de buscar que todos estemos hablando en términos turísticos detrás de un destino, un destino de unión, un destino de trabajo en conjunto”, aseveró.

Elogió en particular a Lammens por su “gran responsabilidad en haber mostrado cómo el turismo es capaz de sentarse en la mesa, ponerse de acuerdo, independientemente de matices, detrás de las necesidades e ir desarrollando políticas públicas para mejorar lo que importa, que es la calidad de vida de la gente”.

(Télam)