Más de 40.000 personas disfrutaron y bailaron en las primeras dos noches del Carnaval del País, la fiesta a cielo abierto más grande de la Argentina en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, y esperan que arriben otras 20.000 este sábado para compartir el color, brillo y alegría de la tercera jornada.

En el corsódromo, ubicado a 230 kilómetros de Buenos Aires y con capacidad para unas 27.000 personas, las cinco comparsas locales desfilan para quedarse con el trono.

En enero, el Carnaval se presentó los sábados 7, 14, y continuará el 21 y 28, mientras que para febrero se prevén jornadas en los sábados 4 y 11, el fin de semana del sábado 18 al lunes 21 de ese mes, y el cierre previsto para el sábado 25 de febrero.

La comparsa Papelitos, del Club Juventud Unida, eligió la temática "León", un niño curioso y soñador que leía y daba vida a historias en la biblioteca, con la que busca despertar al "león" que cada persona tiene para "liberar las ganas de soñar".

El fundamento de O'Bahía, la comparsa del Club de Pescadores, es "Rock", un sonido estrepitoso que te hace "vibrar, desafiando sentidos y límites con una guitarra que seduce e inicia un nuevo estilo musical".

Ará Yeví, del Club Tiro Federal, eligió "Indiferentes", para mostrar que el ser humano "depredador ávido de riquezas materiales destruyó todo, plantas y árboles", con una indiferencia que "acelera" y, llegando al fin, convoca a "abrir los ojos y mirar el alrededor".

En ese sentido también va "Impulso", la temática de Kamarr del Club Sirio Libanés, que suena como un grito a la conciencia para "no destruir el equilibrio del planeta, detener la depredación y contaminación con la energía más positiva y vital: el carnaval".

Finalmente, Marí Marí (Club Central Entrerriano) llega con "Enérgica", una danza de alegría que llenará de música el silencio con energía renovada desde el corazón litoral, en un viaje evolutivo de "inmersiones y conciencias".

El carnaval de Gualeguaychú comenzó a fines del siglo XIX, en un principio por las tardes, ya que la ciudad no contaba con adecuada iluminación, y en el siglo XX se transformó y surgieron importantes comparsas, como la de Nerón, que representaba al emperador romano y que alcanzó los 200 integrantes.

El nuevo formato comenzó en 1979, a cargo de instituciones locales, y ya en 1981 el carnaval de Gualeguaychú comenzó su gran camino hasta convertirse en la fiesta a cielo abierto más grande del país.

Desde la organización detallaron a Télam que ya pasaron más de 40.000 personas: más de 25.000 la primera noche y otras 15.000 la segunda jornada, que vieron pasar a más de 1.200 artistas en escena, con 15 carrozas y cinco bandas en vivo en los más de 500 metros de pasarela.

En ese sentido, aseguraron que para la tercera jornada de este sábado 21 de enero se llegó a más de 20.000 entradas vendidas, que van desde los 3.400 pesos hasta poco más de $10.000, y que se pueden adquirir en ventas.carnavaldelpais.com.ar.

Los ciudadanos locales abonan el 50% del valor de la entrada de la fecha correspondiente, con DNI, pero es intransferible y se sacan de forma presencial en boletería.

En tanto, la entrada para niños y niñas menores de 5 años es de $700, aunque si están en brazos y no ocupan silla no pagan ubicación; mientras que las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) no pagan entrada ni su acompañante.

Facundo Venencio, productor general del Carnaval, aseguró que se trata de una temporada "excelente", con "venta de entradas récord y un buen clima" que permiten "disfrutar de un evento que lleva un año de preparación, construcción y armado". (Télam)