El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, recibió un reconocimiento por su aporte a la industria turística del país durante la entrega de los premios Bitácora, oportunidad en que sostuvo que "los grandes acuerdos posibilitaron que el turismo sea la actividad que más empuja la economía nacional" y que la ha instalado "como una de las mayores políticas de Estado".

"Lo repito siempre porque creo que es un logro, uno de los más importantes que ha tenido el sector. Cuando cualquier candidato a Presidente, bueno, por ahí no todos, pero cuando la mayoría de los postulantes hablan de cuáles son los grandes puntales para el crecimiento del país, hablan de Vaca Muerta, de la minería, de la economía del conocimiento, del agro, y todos hablan de turismo", dijo el funcionario tras recibir anoche el reconocimiento del sector.

Unos 400 representantes de los sectores público y privado del turismo compartieron anoche una cena en un local de comidas y shows de la ciudad de Buenos Aires -Tango Porteño- en el que se premió a compañías aéreas y de cruceros, tour operadores, cadenas hoteleras, fiestas nacionales y destinos turísticos, entre otros, además de entregarse más de 100 reconocimientos.

Tras recibir el reconocimiento a su aporte a la industria turística del país, Lammens hizo un repaso de su gestión, en la que se batieron todos los récords de turismo nacional e internacional, con un crecimiento del 10,3% del sector en empleo registrado, el éxito del programa PreViaje y la promoción turística, entre otros logros.

El funcionario destacó que los buenos resultados obtenidos fueron producto del trabajo realizado por "el equipo que se conformó en conjunto, del sector público y el privado".

"Nosotros demostramos que se puede hacer ese trabajo mancomunado", dijo, y en ese sentido resaltó que "el Estado tiene que tener rol no solamente de Estado presente, sino de Estado eficiente, que haga que las cosas sucedan, y sucedan bien, y me parece que el PreViaje es una gran muestra de eso, y también lo fue 50 Destinos, La Ruta Natural, programas que tienen que ver no solamente con el estímulo de demanda, no solamente con la promoción, sino también con el desarrollo, y el pensar una política de mediano a largo plazo".

"Cuando hablamos del gobierno de la Unidad Nacional -continuó-, cuando hablamos de convocar a los mejores, hablamos de esto, hablamos de hacer un equipo como el que hicimos con los 24 ministros y ministras, como el que hicimos con las cámaras", resaltó.

Otro reconocimiento especial fue el que se le otorgó al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, por impulsar el desarrollo del sector por medio de grandes productos ,como el Tren Turístico y Solar de la Quebrada.

Este nuevo producto turístico será 100% sustentable, siendo el segundo en su tipo en el mundo, el primero en Latinoamérica y el primero en Montaña.

"El tren ya está en Bahía Blanca, donde tienen que descargar equipos eólicos, y el próximo martes estará llegando a Zárate. El miércoles voy a presenciar el desembarco de los trenes que hemos encargado a China, de la empresa CRRC". dijo el mandatario provincial tras recibir el reconocimiento.

Morales destacó que se trata de un tren eléctrico a baterías de litio, "con una planta solar que estamos empezando a construir en Humahuaca" y explicó que "el tramo arranca desde Volcán primero hasta Tilcara -45 kilómetros- y de allí vamos a seguir a Humahuaca".

Según dijo Morales, está previsto que el tren comience a funcionar el primero de febrero.

Por otra parte, Morales aseguró que "Argentina no tiene techo para el desarrollo turístico, así que hay que apostar a los que está haciendo Matías Lammens".

"Yo formo parte del norte grande, y fui muy bien tratado. Espero que podamos seguir implementando esta política y que no nos caiga un loco encima", concluyó.

