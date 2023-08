El CEO de la empresa dominicana Arajet, Víctor Pacheco Méndez, sostuvo hoy que la llegada de la compañía a la Argentina, apuesta a “potenciar las conexiones” entre Buenos Aires, México, Estados Unidos y Canadá, a partir “del hub que poseemos en Santo Domingo”.

En declaraciones a Télam, Pacheco Méndez señaló que “sabemos que República Dominicana es un destino mayormente turístico, sobre todo por Punta Cana y Bávaro, pero Santo Domingo es un centro de comercio muy importante del Caribe y con el hub que hemos instalado allí, procuramos oficiar de puente para que, tanto los argentinos puedan acceder a México, Estados Unidos y Canadá, como a los habitantes de esos países llegar a la Argentina a precios más accesibles que los de las empresas regulares”.

“Nacimos -dijo- con la filosofía democratizar la aviación en América. Antes de que arrancáramos con Arajet en septiembre de 2022, había rutas volando con un precio promedio U$S 400 por tramo, y ahora que arrancamos con la propuesta de U$S 175 para el mismo viaje, los competidores ya ofrecen sus pasajes a U$S 275”.

Aclaró que no se identifican como “una low cost, sino como una aerolínea de bajos precios. La diferencia es que nos parecemos a la low cost en la estandarización del modelo y en cómo se venden los servicios, pues todo (selección del asiento, equipaje de bodega, alimentos a bordo) es extra al precio del pasaje”.

Sin embargo, plantea las diferencias en cuando a que hacen “conexiones con el mismo avión y tenemos 138 conexiones en toda América, simplificando las operaciones usando un solo tipo de avión más eficiente y eso nos permite tener economía de escala y hasta ahorro en combustible, lo que ayuda a bajar los precios”.

Respecto al servicio que brindarán a partir del mes de noviembre, sostiene que contarán con “cabinas con Economy y Premium Economy (donde no se ocupa el asiento central). Por ahora nuestros aviones tienen una reclinación normal y, a partir de 2024 los nuevos traerán mayor comodidad", aclara el empresario dominicano.

Arajet es la primera aerolínea de bajo costo en la región del Caribe e inició operaciones en septiembre de 2022 desde su base en el Aeropuerto de Las Américas en Santo Domingo y cuenta con una flota de 5 aviones Boeing 737MAX-8.

El vuelo inaugural entre Santo Domingo y Buenos Aires estará partiendo el 14 de noviembre de la capital caribeña, para aterrizar en Ezeiza el 15, fecha en la que retornará a República Dominicana, y habrá una frecuencia de 3 vuelos por semana, lunes, miércoles y viernes ofreciendo más de 120 conexiones entre Norte, Centro y Sudamérica. (Télam)