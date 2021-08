La segunda edición del Día Internacional del Turismo Lgbtiq+ se celebra hoy en Argentina con firmas de convenios, talleres, entrega de certificados de sellos Todxs Bienvenidxs, capacitaciones e intervenciones artísticas en San Juan, Salta, Puerto Madryn, Trelew, La Rioja, El Calafate, Puerto Iguazú, Catamarca y Jujuy, además de un encuentro entre funcionarios del sector público y prestadores turísticos en la ciudad de Buenos Aires.

"El objetivo de la celebración cada 10 de agosto es el de concientizar a la comunidad internacional sobre la importancia del turismo Lgbtiq+ en sus aspectos sociales, culturales y políticos, así como su impacto en las economías y la generación de empleo de los destinos que dan la bienvenida a viajeras y viajeros del colectivo", destacaron desde la Cámara de Comercio LGBT Argentina (Ccglar).

Para este año se eligió el lema: "Experiencias más seguras para viajerxs Lgbtq, hacia un turismo verdaderamente inclusivo", que se suma a la respuesta de la Organización Mundial del Turismo a la crisis actual, resaltando los valores inclusivos del turismo.

"En un mundo que aún hoy criminaliza de alguna manera la homosexualidad en 1 de cada 3 países del globo, cada 10 de agosto representantes de organizaciones en cada uno de los países que dan la bienvenida a viajeros y viajeras Lgbtiq+ realizan acciones y aprovechan la ocasión para enviar al mundo sus mensajes, e invitan a tomar conciencia sobre la importancia de hacer del turismo la más inclusiva de las actividades", precisaron desde la Ccglar.

La designación del Día Internacional del Turismo Lgbtiq+, una iniciativa que surgió en argentina, se pensó en recordación de aquellos pioneros que a través de sus iniciativas hicieron que las experiencias de gays, lesbianas, bisexuales y trans al viajar, fueran más seguras, y en reconociendo a quienes hicieron del respeto a la diversidad un valor especial para sus negocios.

Muchas fueron las personas que dieron forma al Turismo Lgbtiq+ tal como hoy lo conocemos, pero una en particular, a mediados de 1965, editó por primera vez "The Address Book", el equivalente para la comunidad del "The Green Book", que guiaba a viajeros afrodescendientes a través del sur segregado de los Estados Unidos

desde 1936.

Se trata de Bob Damron, uno de los pioneros del turismo Lgbtiq+ que guió a través de sus ediciones a cientos y miles de personas del segmento como un puente, uniendo a la comunidad a través de experiencias seguras que permitieron la expansión de viajeras y viajeros a los destinos que les dieran la bienvenida de forma auténtica.

"El espíritu de esta iniciativa argentina es el de celebrar la memoria de aquellos y aquellas que hicieron un camino un poco mas fácil las experiencias de las viajeros y viajeras lgbtiq+ iguales a todas las personas del mundo, con seguridad y una manera igualitaria", dijo a Télam, Pablo De Luca, de la Ccglar.

"Es recordar -continuó- que muchas y muchos antes que nosotros hicieron que este camino fuera un poco más fácil, algunos desde el activismo, otros desde el mismo sector del turismo, marcando experiencias, destinos y lugares que eran más seguros".

En la celebración en la ciudad de Buenos Aires, de carácter presencial, un referente de cada sector recordará el día, como el presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Gustavo Hani (de manera virtual), la secretaria de Promoción Turística, Yanina Martínez, el presidente del Ente de Turismo de CABA, Gonzalo Robredo, y representantes de todos los organismos y empresas dedicadas al sector, entre otros.

