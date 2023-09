El Consulado General de Italia en Buenos Aires, junto a Scuola Pizzaioli, anunciaron la Tercera Edición del 'Campionato Pizzaioli' que se realizará en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT 2023), destinado a profesionales pizzeros de Sudamérica, y que tiene como objetivo promover la auténtica tradición de la pizza italiana en nuestra región.

La competición se llevará a cabo el 30 de septiembre de 2023 en el predio La Rural de la ciudad de Buenos Aires, oportunidad en la que los participantes tendrán la oportunidad de competir en hasta seis categorías diferentes demostrando sus habilidades en la creación de pizzas que cumplan con los más altos estándares de calidad.

"La iniciativa anticipa para el público general estos temas cruciales de promoción de la tradición culinaria y al mismo tiempo de sostenibilidad y salud en el marco de la FIT, como aporte a la difusión de un turismo de las raíces tanto geográfico como gastronómico”, dijo el Cónsul de Italia en Buenos Aires, Antonio Puggioni.

El cónsul del país invitado de honor en la Feria de Turismo más importante de América Latina destacó que “la dieta mediterránea y el bienestar serán los ejes temáticos de la semana de la cocina italiana en el mundo que se llevará a cabo en noviembre".

El campeonato contará con la presencia de distinguidos jurados: Giacomo Morelli, Rrsponsable de Ventas Centro y Sudamérica de Gi.Metal; Alessandro Esposito, Titular de Sudforni y como invitado especial el renombrado pizzero Diego Vitagliano, que consagró como el propietario de la pizzería Nº 1 en el mundo según la última edición de 50 Best Pizzas in The World.

El primer premio de este certamen es un viaje a Italia para competir en el Campionato Nazionale Pizza DOC.

Los competidores, que en la jornada dispondrán de hornos, palas y accesorios de pizzería 100% italianos, tendrán asesoramiento de Scuola Pizzaioli, acercamiento con el jurado y las figuras más representativas del mundo pizza. .

Para el público general se ofrecerá degustaciones y se llevarán a cabo workshops temáticos y masterclass.

El campeonato se enmarca en la promoción de la gastronomía italiana y del turismo, y cobra particular relevancia debido a la designación del 2024 como el "Año del Turismo de las Raíces".

La pizza es un elemento fundamental en el patrimonio gastronómico italiano: desde el 2017 la pizza napolitana fue reconocida por la Unesco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

“Tenemos el placer de celebrar por tercer año consecutivo el Campionato Scuola Pizzaioli. Estamos orgullosos de formar parte de este proceso de desarrollo y difusión de la auténtica pizza italiana", señaló por su parte, Juan Pablo Padrevita, fundador de Scuola Pizzaioli.

"Más allá de ser un plato icónico -continuó-, la pizza es un símbolo de la riqueza cultural de Italia que ha trascendido fronteras conquistando paladares en todo el mundo".

La convocatoria está abierta a pizzeros mayores de 18 años, ya sea en carácter personal o en representación de sus pizzerías. Las inscripciones están disponibles exclusivamente a través del sitio http://www.campionatoscuolapizzaioli.ar

